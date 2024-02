Die Ladesäule für die Nachbarschaft: Wirelane erweitert Angebot

Sie benötigen eine Ladesäule in Ihrer Nachbarschaft? Jetzt kostenlos beantragen: www.wirelane.com/public Wirelane entwickelt, errichtet, installiert und betreibt kostenlose Ladeinfrastruktur für die wachsende Elektromobilität in Kommunen. Als idealer Partner für Bürger:innen und Kommunen, unterstützt Wirelane sowohl Bürger:innen effizient bei der Beantragung von Ladesäulen dort, wo sie wirklich benötigt werden, als auch Kommunen, ihre Ladeinfrastruktur nachhaltig voranzutreiben und zuverlässig auszubauen. Die Installation und der Betrieb der Ladesäulen wird komplett von Wirelane übernommen. „Mit der Übernahme der On Charge GmbH konnten wir unser Lösungsportfolio für das Laden im öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich gezielt erweitern und schaffen so neue Lademöglichkeiten für Bürger:innen in Kommunen. Durch den Einsatz unserer bewährten Light & Charge Ladesäulen und Betriebssoftware bieten wir besten Service aus einer Hand an“, so Constantin Schwaab, CEO Wirelane.

Das Angebot von Wirelane, kostenlos Ladesäulen zu errichten, richtet sich damit ab sofort neben Hotel- und Gewerbeimmobilien auch an Bürger:innen und Kommunen. Die Ladesäulenverordnung definiert einen Ladepunkt dann als öffentlich, wenn dieser einem unbestimmten Personenkreis zugänglich ist. Über einen langfristigen Flächennutzungsvertrag erhält Wirelane die Erlaubnis an einem Standort Ladeinfrastruktur zu betreiben sowie die Ladetransaktionen mit den EV-Fahrer:innen abzurechnen. Wirelane kümmert sich dabei um alles, von der Planung über die Installation bis hin zum Betrieb und der Wartung der eichrechtskonformen Ladesäulen – Wirelane fungiert als Charge Point Operator. Modernste, eichrechtskonforme Ladetechnologie, die Nutzer:innen unter anderem kontaktloses Bezahlen per Giro-/Kreditkarte und Google oder Apple Pay sowie eine vollumfängliche Software-Lösung für den einfachen, transparenten und sicheren Betrieb der Ladeinfrastruktur runden das Angebot des in München ansässigen Full Service Provider für Ladeinfrastruktur ab. „Wir übernehmen von der Standorterschließung, über die Installation bis hin zum Betrieb und der Wartung der Ladeinfrastruktur den kompletten Kosten- und Planungsaufwand an Ihrem Standort. Als CPO ist Wirelane Betreiber der Ladeinfrastruktur und garantiert damit die maximale Verfügbarkeit der Ladepunkte“, fügt Schwaab hinzu.