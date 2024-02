Ehemaliger Jaguar I-Pace von König Charles III. wird versteigert

Das Auto wurde von Charles persönlich und anderen Mitgliedern der königlichen Familie gefahren und nach der Anschaffung 2018 bereits im Dezember 2020 mit rund 3.000 Meilen wieder an Jaguar zurückgegeben. Der Hersteller bot es anschließend zum Verkauf an, sodass es zu seiner heutigen Besitzerin wechselte. Diese versteigert den Jaguar I-Pace nun am 2. März.

Das Fahrzeug hat mittlerweile 35.000 Meilen auf dem Tacho, was gut 56.000 Kilometern entspricht. Und es ist als weltweit einziges Exemplar des Modells im Farbton ‘Loire Blue’ lackiert. Der Richtpreis liegt zwischen 55.000 und 70.000 Pfund, also etwa zwischen 64.000 und 82.000 Euro. Zum Vergleich: Ein nagelneuer I-Pace kostet in Großbritannien ab 69.995 Pfund, also umgerechnet knapp 82.000 Euro. Das fünf Jahre alte königliche Elektroauto gibt’s also zum Neupreis.



