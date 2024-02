Xpeng bereitet Produktoffensive vor – inklusive zwei neuer Plattformen

Das berichtet das Portal „CN EV Post“ unter Berufung auf ein internes Schreiben des Firmenchefs He Xiaopeng anlässlich des Jahresauftakts im Anschluss an das chinesische Neujahrsfest. In dem Dokument schwört Xiaopeng die Belegschaft auf ein arbeitsreiches Jahr und die kommenden Produktpläne ein. Herzstück letzterer Pläne sind zwei für dieses Jahr angekündigte Plattformen, mit denen Xpeng Elektroautos in den Preisklassen von rund 150.000 sowie über 300.000 Yuan positionieren will. Das sind umberechnet rund 19.300 und 38.700 Euro. Zur Orientierung: Xpengs aktuelles Flaggschiff, der G9, ist in China zurzeit ab 263.900 Yuan (ca. 34.000 Euro) zu haben.

Erwähnt wird in dem Firmenschreiben auch, dass Xpeng in 2024 den Fokus verstärkt auf internationale Länder legen und dabei vor allem Kernmärkte in Regionen wie Europa, ASEAN, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Ozeanien in den Blick nehmen will. Deutschland zählt zu diesen Zielmärkten. Das kündigte Xpeng bei der jüngsten IAA Mobility an. Bisher bietet Xpeng seine große E-Limousine P7 und sein E-SUV G9 vor allem in nordeuropäischen Ländern an.

Mit Blick auf die internationale Expansion äußert He Xiaopeng, dass sein Unternehmen die lokale Anpassung seiner Produkte, einschließlich Links- und Rechtslenkermodelle, forcieren werde. Außerdem heißt es in dem Schreiben an die Belegschaft, dass man „einen neuen Weg zur Globalisierung bezüglich Produkte, intelligentes Fahren und Markenbildung einschlagen werde“. Präziser wird der Firmenchef an dieser Stelle nicht. Xpeng ist bekanntlich auch Partner von Volkswagen. Ab 2026 sollen aus der Kooperation zwei elektrische Mittelklasse-Modelle hervorgehen. Dies aber nur am Rande.

Weitere Ankündigungen des Neujahrs-Schreibens betreffen vor allem Investitionen. So will Xpeng im laufenden Jahr etwa 4.000 Mitarbeiter einstellen und das Forschungs- und Entwicklungsbudget aufstocken. Konkret soll der F&E-Topf 2024 mit 3,5 Milliarden Yuan befüllt werden, umgerechnet rund 450 Millionen Euro. Im Fokus der Entwicklung steht laut He Xiaopeng das „intelligente Fahren“.



cnevpost.com