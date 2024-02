Großbritannien verlängert E-Taxi-Förderung bis Frühjahr 2025

Über das „Plug-in Taxi Grant“ genannte Förderprogramm hat die Regierung Großbritanniens seit seiner Einführung im Jahr 2017 mehr als 50 Millionen Pfund (gut 58 Millionen Euro) zur Verfügung gestellt, um den Kauf von über 9.000 elektrifizierten Taxis zu unterstützen. Als Hauptkriterium für den Zuschuss gilt, dass Taxis u.a. in der Lage sein müssen, rein elektrisch zu fahren. Es werden also auch Plug-in-Hybride gefördert.

Der maximale Zuschuss wird im Rahmen der Verlängerung des Programms nun von bisher 7.500 auf 6.000 Pfund pro Fahrzeug reduziert. Die Voraussetzungen für die Förderfähigkeit werden parallel noch vom Office for Zero Emission Vehicles (OZEV) aktualisiert. Anthony Browne, britischer Minister für Technologie und Dekarbonisierung, kommentiert: „Taxis sind ein wichtiger Teil unseres Verkehrsnetzes, daher ist es großartig, dass wir unsere ikonische Taxibranche mit weiteren Finanzmitteln unterstützen, um die Dekarbonisierung ihrer Fahrzeuge zu fördern, was Teil des Regierungsplans zur Unterstützung der Fahrer ist.“

Mehr als die Hälfte – nämlich etwa 8.299 der lizenzierten Taxis in London – sollen offiziellen Angaben zufolge inzwischen elektrisch fahren. Allein im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Elektrotaxis um 24 % gestiegen, heißt es. Ihr Subventionsprogramm für den Privatkauf von Elektroautos hatte die britische Regierung bereits Mitte 2022 eingestellt. Die Förderung von E-Lieferwagen, E-Taxis und E-Motorrädern lief seinerzeit weiter.

fleetnews.co.uk, gov.uk, find-government-grants.service.gov.uk