Morten Wierod wird im August neuer CEO bei ABB

Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Verwaltungsrat Wierod zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Der Norweger wird den Posten am 1. August übernehmen. Der aktuelle CEO Björn Rosengren wird diese Position zum 31. Juli abgeben und wird ABB zum Jahresende komplett verlassen. „Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wird Björn Rosengren Morten Wierod und der Konzernleitung vom 1. August 2024 bis zum Ende des Jahres beratend und unterstützend zur Seite stehen“, heißt es in der Ad-hoc-Mitteilung.

Der 52-jährige Wierod ist wie erwähnt seit 1998 bei ABB und seit 2019 Mitglied der Konzernleitung. Derzeit ist er dort Leiter des Geschäftsbereichs Elektrifizierung, zuvor hatte er als Leiter des Geschäftsbereichs Antriebstechnik dort die Verantwortung inne. Morten Wierod hat einen Master-Abschluss in Elektrotechnik der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie.

Wer auf Wierod als Leiter Elektrifizierung folgt, steht noch nicht fest. Der Rekrutierungsprozess für Morten Wierods bisherige Position werde in Kürze eingeleitet, heißt es. Dabei fiel die Entscheidung, Wierod zu befördern, offenbar nicht kurzfristig. Er wurde „wurde vom Verwaltungsrat nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren ernannt“, so der Konzern.

„Ich freue mich, dass wir nach einem kompetitiven Auswahlverfahren einen hervorragenden internen Kandidaten für die Führung von ABB ernennen konnten. Morten ist ein starker Nachfolger von Björn. Er ist sehr gut mit ABB und unserem dezentralisierten Geschäftsmodell vertraut und verfügt über umfangreiche Expertise in unseren wichtigsten Kundensegmenten sowie eine starke Leistungsbilanz“, sagt Verwlatungsratspräsident Peter Voser. „Gleichzeitig ist der Verwaltungsrat Björn für seine hervorragende Führung in den letzten vier Jahren sehr dankbar. Er hat massgeblich dazu beigetragen, das Geschäftsportfolio von ABB auf unseren Unternehmenszweck auszurichten und unsere Finanz- und Nachhaltigkeitsleistung dank unseres Betriebsmodells ABB Way deutlich zu verbessern. Björn wird ein effizientes, profitableres und schneller wachsendes Unternehmen übergeben.“

Wieord selbst sagt: „Es war ein Privileg, in den letzten Jahren an der Seite von Björn zu arbeiten. Nachdem wir uns vor kurzem ehrgeizigere Finanz- und Nachhaltigkeitsziele gesetzt haben, werde ich weiter auf unser dezentrales Betriebsmodell setzen, um das volle Potenzial unserer marktführenden Positionen in der Elektrifizierung und Automatisierung auszuschöpfen.“

Und Rosengren kommentiert: „Es war mir eine Ehre, ABB in den letzten Jahren zu leiten, und ich bin überzeugt, dass das Unternehmen mit Morten in guten Händen sein wird. Gemeinsam mit unseren mehr als 105.000 Mitarbeitenden haben wir ABB zu einem agilen und fokussierten Marktführer in der Elektrifizierung und Automation gemacht, der eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der Energiewende spielt.“

