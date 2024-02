Neuer Cupra Born VZ kommt mit mehr Leistung / VW plant Elektro Scirocco

1 – Plant Volkswagen einen elektrischen Scirocco für 2028?

Und wir steigen gleich mit dem schönsten Gerücht der Woche in die Sendung ein: VW erwägt angeblich ein Comeback des Scirocco als Elektroauto. Laut einem britischen Medienbericht wird bereits an einem entsprechenden Modell gearbeitet – als Teil eines größeren Projekts mit mehreren Konzernmarken, darunter Audi und Porsche. Unter Berufung auf einen Insider wird berichtet, dass der elektrische Scirocco einer von insgesamt vier Elektro-Sportwagen werden soll.

2 – Mercedes streicht Elektro-Ziel für 2030 drastisch zusammen

Mercedes-Benz liegt beim Absatz von Elektroautos weit hinter dem eigenen Plan zurück und hat jetzt auch sein Elektro-Ziel für 2030 kassiert. Statt wie angestrebt über 20 Prozent machten Batterie-elektrische Autos mit dem Stern an der Front im vergangenen Jahr nur zwölf Prozent des Gesamtabsatzes aus. Die Rede ist von rund 240.000 Elektroautos, die Mercedes an den Mann oder die Frau bringen konnte. Während ein Elektro-Wachstum von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr eigentlich positiv klingt, wird das Ergebnis in Stuttgart wohl anders bewertet.

3 – Cupra stellt leistungsstärkeren Born VZ vor

Die Seat-Marke Cupra hat mit dem Born VZ eine leistungsstärkere Version ihres Elektromodells präsentiert. Neben der höheren Leistung soll das MEB-Modell auch mit einem sportlicheren Fahrverhalten überzeugen. Hinzu kommt eine leicht aufgefrischte Optik – außen wie innen. Aber der Reihe nach: Der Antrieb liefert 240 kW Leistung – laut Cupra eine Steigerung von 40 Prozent gegenüber der e-Boost-Version mit bisher 170 kW in der Spitze. Auch das Drehmoment wurde auf 545 Newtonmeter erhöht – 75 Prozent mehr als bei allen anderen Versionen des Born.

4 – JAC Yiwei exportiert erstmals E-Autos mit Natrium-Ionen-Batterie

Während Autodeutschland weiter mit der Antriebswende hadert, werden erstmals Elektroautos mit Natrium-Ionen-Batterie aus China verschifft. Konkret handelt es sich um 5.000 Exemplare des E-Kleinwagens E10X, die nach Mittel- und Südamerika transportiert werden. Insgesamt werden 10.000 Stromer nach Mittel- und Südamerika verschifft – je 5.000 Einheiten mit LFP- und Natrium-Ionen-Batterie an Bord. Das 4 Meter lange Modell mit LFP-Akku nennt sich Yiwei 3.

5 – Berlin: BVG plant neuen E-Bus-Betriebshof in Marienfelde

Die Berliner Verkehrsbetriebe haben den Startschuss für die Planung und den Bau eines neuen Betriebshofes für Elektrobusse gegeben. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen, der Zuschlag ist erteilt: Ein Konsortium aus zwei Unternehmen wird den Neubau an der Säntisstraße errichten. Von dort aus sollen einmal 220 E-Busse eingesetzt werden. Ein Konsortium aus der ZECH Bau SE und SBRS GmbH hat den Zuschlag von der BVG erhalten, um sowohl die Planung als auch die Ausführung zu übernehmen.