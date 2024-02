Plant VW einen E-Scirocco für 2028?

Wie „Autocar“ unter Berufung auf einen Insider berichtet, sei der elektrische Scirocco Teil eines Projekts für insgesamt vier E-Sportwagen, zu denen auch der Porsche Boxster/Cayman der vierten Generation, die Serienversion des Cupra Dark Rebel und ein Audi TT der vierten Generation gehören. Die Basis soll eine speziell angepasste Version der PPE-Plattform bilden.

Der Scirocco war ein seit 1974 (mit Unterbrechungen) angebotenes, kompaktes Sportcoupé, das vom VW Golf abgeleitet wurde. Die dritte Generation (2008-2017) basierte noch auf dem Golf VI, also der sogenannten PQ35-Plattform – und noch nicht auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) wie die Golf-Generationen VII und der aktuelle VIII. Es ist auch nicht das erste Mal, dass über eine Elektro-Zukunft des Sportcoupés spekuliert wird: Bereits 2017 gab es Berichte, wonach VW ein Elektro-Coupé mit diesem Namen auf Basis des MEB plane – was aber nie auf den Markt gekommen ist.

Wenn der elektrische VW Scirocco grünes Licht für die Umsetzung erhält, könnte er 2028 auf den Markt kommen, so „Autocar“. Sollte es soweit kommen, würde der Scirocco also wohl nicht mehr vom Golf oder dessen Elektro-Pendant ID.3 auf MEB-Basis abgeleitet werden. Zwar gibt es konkrete Gerüchte, dass Volkswagen den ID.3 nach einer Generation auslaufen wird und den jüngst modellgepflegten Golf dann durch ein rein elektrisches Modell – eventuell ID. Golf genannt – ersetzen wird.

Ein solcher Elektro-Golf soll aber wohl auf der kommenden SSP-Architektur des Konzerns basieren. Die PPE – oder mit vollem Namen „Premium Plattform Electric“ – ist für die Premium-Marken im Konzern gedacht. Somit dürfte ein möglicher Elektro-Scirocco ein gutes Stück höher positioniert werden als die früheren Modell-Generationen.

Auch „Autocar“ scheint in diese Richtung zu denken, denn das Rendering, das die Grafik-Abteilung der Redaktion erstellt hat, zeigt ein sehr dynamisches Fahrzeug. Die Proportionen erinnern stark an einen Porsche Boxster/Cayman, was bei der potenziellen Verwandtschaft nicht verwundern würde. Von einem Golf ist an dem Fahrzeug aber wenig zu sehen.

Übrigens: Auch wenn bereits zahlreiche Erlkönige der kommenden Porsche-Sportwagen bei Testfahrten abgelichtet wurden – mit einem Ladeanschluss am Heck –, gibt es bisher kaum bestätigte Informationen zur Technik der adaptierten PPE. „Autocar“ geht davon aus, dass unterschiedliche Radstände und Spurweiten für die jeweiligen Modelle möglich sein werden – und auch Antriebe mit einem oder zwei Elektromotoren. Die Batterie soll für eine flache Karosserie nicht im Unterboden, sondern T-förmig im Mitteltunnel und hinter dem Innenraum verbaut werden.

autocar.co.uk