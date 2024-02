BVG plant neuen E-Bus-Betriebshof an der Säntisstraße

Das Konsortium namens ARGE BVG Säntis, bestehend aus der ZECH Bau SE und SBRS GmbH, hat den Zuschlag von der BVG erhalten, sowohl die Planungs- als auch die Ausführungsleistungen zu übernehmen. SBRS ist bekanntlich inzwischen eine Tochter der Shell Deutschland GmbH – der Energiekonzern hatte den auf Ladeinfrastruktur-Lösungen für E-Busse, E-Lkw und auch E-Schiffe spezialisierten Hersteller Mitte 2022 übernommen. In der Berliner Arbeitsgemeinschaft ist also nicht nur ein Bauunternehmen und ein Ladeinfrastruktur-Hersteller involviert, sondern indirekt auch ein Energiekonzern mit Erfahrung beim Betrieb von Ladestationen.

Die Besonderheit an der aktuellen Ausschreibung ist laut der BVG, dass die Planungs- und Ausführungsleistungen gebündelt ausgeschrieben und an einen Vertragspartner vergeben wurden – daher auch die Arbeitsgemeinschaft anstelle von zwei unabhängigen Aufträgen. „Dadurch wird eine effiziente Umsetzung des Bauvorhabens ermöglicht“, heißt es in der Mitteilung. Und mit dem Bau des neuen Betriebshofes für Elektrobusse unterstreiche die BVG ihr Engagement für eine umweltfreundliche und nachhaltige Mobilität in Berlin.

Über 200 Ladepunkte unterschiedlicher Leistungsklassen

Wie teuer die Anlage in Berlin-Marienfelde unweit des Berliner Mercedes-Werks werden soll, wird in der kurzen Mitteilung der BVG nicht genannt. Auch ab wann dort die ersten E-Busse eingesetzt werden sollen, ist noch nicht bekannt.

Dafür umreißen die Berliner das Aufgabenfeld der neuen Anlage, das über den reinen Busbetrieb hinausgehen soll. Der neue Busbetriebshof an der Marienfelder Säntisstraße wird demnach „eine wichtige Rolle bei der Instandhaltung und Abstellung der neuen E-Busse spielen“. Auf dem rund 65.000 Quadratmeter großen Gelände sollen neben einer Werkstatt- und Servicehalle auch ein Verwaltungsgebäude sowie Abstell- und Lademöglichkeiten für rund 220 E-Busse entstehen.

Der grobe Zeitplan wird hingegen aus einer Mitteilung der SBRS klar: Die erste „Beauftragungsstufe“ für die Arbeitsgemeinschaft umfasst die Planungsarbeiten und Genehmigungen. „Erst in einer zweiten Beauftragungsstufe werden dann auf Basis der erfolgten Planungen die erforderlichen Baumaßnahmen in den Jahren 2025-27 umgesetzt und ausgeführt“, so SBRS.

Auf dem Betriebshof werden insgesamt 209 Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 kW entstehen – das sind die Plätze für das Laden der E-Busse über Nacht. Diese werden – wie in einem Rendering und einem animierten Video auf LinkedIn zu sehen ist – an Gestellen auf einer Freifläche montiert, damit die Ladekabel einfach an die dort geparkten Busse angesteckt werden können. Zudem soll es neun „Ultraschnellladesäulen“ mit bis zu 450 kW geben, falls die Batterie eines Fahrzeugs innerhalb kurzer Zeit nachgeladen werden soll. Darüber hinaus wird die ARGE BVG Säntis eine Übergabestation, zwölf Wechselrichterstationen und neun Lademasten errichten. Außerdem bestehe auch die Option, Doppeldecker-Busse zu laden.

„Wir freuen uns, einen Beitrag zur Elektrifizierung des ÖPNV in Berlin leisten zu können“, sagt Andreas Stahl, Geschäftsführer der SBRS GmbH. „Mit unseren schlüsselfertigen eDepot-Lösungen stellen wir der BVG auf dem neuen Betriebshof Säntisstraße eine zuverlässige und umfassende Infrastruktur für Elektromobilität zur Verfügung. Mit SBRS gewinnt die BVG einen Partner, der über umfangreiche Erfahrung in der Planung und dem Betrieb solcher Projekte verfügt. Der Gewinn der Ausschreibung steht im Einklang mit der Strategie von Shell, unsere Kunden beim nachhaltigen Wachstum ihres Geschäfts zu unterstützen und die Mobilitätswende im Transport voranzutreiben.“

bvg.de, sbrs.com