Virta baut Ladestationen an Hotels der Plaza Hotelgroup

Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Viel- und Geschäftsreisende, die mittlerweile auch Lademöglichkeiten für ihre E-Autos erwarten, wie es in einer Mitteilung von Virta heißt. Die Ladestationen sollen öffentlich zugänglich sein und es den Hotelgästen erlauben, „ ihr Fahrzeug während des Aufenthalts zu laden. Damit möchte man vorrangig die nachhaltige Mobilität unterstützen und Reisenden einen Mehrwert bieten“.

Die Häuser der Plaza Hotelgroup sollen sich demnach aufgrund „der zentralen Lage und der verkehrsgünstigen Anbindung“ ideal für den Betrieb von Ladestationen eignen. Die Ladepunkte werden in das „Powered by Virta“-Ladenetz eingebunden und sind somit auch über die meisten Roaming-Angebote anderer Anbieter zugänglich.

Zur Art der Ladepunkte, die an den Plaza-Hotels gebaut werden sollen, macht Virta in der Mitteilung keine Angaben. Da es sich aber ausdrücklich um Ladepunkte für die Hotelgäste handelt, ist wahrscheinlich, dass es sich um AC-Punkte für das Laden über Nacht handelt. Wie viele Ladepunkte insgesamt oder je Standort geplant sind, wird aber ebenfalls nicht angegeben.

„Wir freuen uns, unseren Viel- und Geschäftsreisenden eine bequeme Möglichkeit zu bieten, ihre Elektrofahrzeuge aufzuladen, während sie bei uns übernachten“, sagt Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der Plaza Hotelgroup. „Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität und unterstreicht unser Engagement für umweltfreundliche Lösungen in der Hotellerie.“

„Die Plaza Hotelgroup demonstriert mit den öffentlich zugänglichen Ladestationen auf ihren Parkplätzen ihr Engagement, den Gästen nicht nur hervorragenden Service zu bieten, sondern auch die Elektromobilität aktiv zu fördern. Dank unserer Expertise können wir an den Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden eine umfassende, schlüsselfertige Ladelösung inklusive der notwendigen Hardware anbieten“, sagt Patrick Flaig, Key Account Director für Virta in DACH+CEE. „Über den Virta Hub kann die PLAZA Hotelgroup eine flexible Abrechnung für unterschiedliche Nutzergruppen, wie Hotelgäste und Mitarbeitende gestalten und die Energieverwaltung intelligent an die Bedürfnisse des Hotelbetriebs anpassen.“

