Solaris verpasst Urbino 12 electric Batterie-Update für gut 600 kWh

Der neue Solaris Urbino 12 beherbergt nicht länger einen Motorturm, sondern verfügt nun laut dem polnischen Hersteller über einen „modularen Antriebsstrang“ mit Komponenten auf dem Dach und am Heck. Dadurch konnten alle Elemente auf dem Dach besser angeordnet und der Fahrgastraum aufgewertet werden, heißt es. Der neue Elektrobus Urbino 12 bietet daher nun bis zu 41 Sitzplätze, das sind sieben mehr als bei der Vorgängerversion. Zur Antriebsleistung äußert sich Solaris nicht. Bisher wird der Urbino 12 electric mit einem 200-kW- bzw. 160-kW-Asynchronmotor oder mit einer ZF-Elektroportalachse mit 2 x 125 kW angeboten.

Beim Akku ändert sich auch etwas: Solaris spricht von einer „Batterie der neuen Generation“, nennt aber keine weiteren Details zu den Eckdaten, die die neue Batterie auszeichnen. Lediglich der maximale Gesamtenergiegehalt von über 600 kWh für Reichweiten über 600 Kilometer wird angegeben. Und dass alle Packs auf dem Dach montiert sind. Bisher waren im Urbino 12 electric maximal 520 kWh möglich, vor 2022 waren es bis zu 395 kWh. Als Batterielieferant agiert weiterhin ICPT. Der polnische Zulieferer stellt die einbaufertigen Batteriesysteme für Solaris her, aber nicht die darin enthaltenen Batteriezellen. Diese werden von bekannten Zellherstellern bezogen, seit 2022 gibt es etwa eine Liefervereinbarung über LFP-Zellen von CATL.

Die Gesamtfahrgastkapazität beträgt nun 94 Personen (wohlgemerkt in Kombination mit der kleinsten Batterieoption 300 kWh), was einem zulässigen Gesamtgewicht von 19,5 t entspricht. In Frankreich, Italien und Spanien erlauben die Regularien 20 Tonnen, sodass noch sechs weitere Personen befördert werden können.

Die Gelenkversion Urbino 18 electric wurde übrigens bereits im Herbst 2023 auf der Messe Busworld mit modularem Antriebsstrang und den verbesserten Batterien vorgestellt. Er kommt auf bis zu 800 kWh Energiegehalt und bis zu 240 kW Leistung. An Bord des Urbino 18 electric können nun bis zu 145 Fahrgäste befördert werden (bei bis zu 29 Tonnen Gesamtgewicht).

