Lotus Emeya in Deutschland ab 106.400 Euro bestellbar

Der Emeya soll im dritten Quartal 2024 in Kontinentaleuropa und Großbritannien auf den Markt kommen, wie die Geely-Marke mitteilt. Der Verkauf in China hatte bereits im Januar begonnen, dort startet die sportliche E-Limousine umgerechnet zu Preisen ab 86.000 Euro. Während in China insgesamt vier Varianten angeboten werden, gibt es in Europa zur Markteinführung deren drei.

Der „Hyper-GT“, wie Lotus die viertürigem Coupé-artige Limousine auch bezeichnet, wurde im September 2023 vorgestellt. Die allradgetriebene Spitzenversion des Emeya bietet bis zu 675 kW Leistung und bis zu 985 Nm Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit des Emeya gibt Lotus mit mehr als 250 km/h an. Der Sprint von null auf 100 km/h soll in weniger als 2,8 Sekunden gelingen. Der Akku bietet eine Kapazität von 102 kWh und kann mit dem 800-Volt-System in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Zum Europa-Bestellstart gibt es auch die bisher schuldig gebliebene Reichweite: Der Emeya kann mit einer Akkuladung bis zu 610 Kilometer nach WLTP fahren.

Diese Normreichweite gilt für den Basis-Emeya für 106.400 Euro und den darüber angesiedelten Emeya S für 126.950 Euro. Beim Emeya S handelt es sich um eine besser ausgestattete Version (u.a. 21- statt 20-Zoll-Felgen, leichtere Bremsscheiben mit 6-Kolben-Bremssätteln, beleuchteten Einstiegsleisten, einer konfigurierbaren Umgebungsbeleuchtung sowie Sportpedale), der Antrieb ist bei diesen Versionen gleich. Erst der 150.990 Euro teure Emeya R bietet mehr Leistung, wie aus der Tabelle hervorgeht:

Emeya Emeya S Emeya R Antrieb AWD AWD AWD Leistung 450 kW 450 kW 675 kW Beschleunigung 4,15 s 4,15 s 2,78 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 250 km/h 256 km/h WLTP–Reichweite 610 km 610 km 485 km Batteriekapazität 102 kWh 102 kWh 102 kWh Ladezeit DC 10-80% 18 min 18 min 18 min Preis 106.400 Euro 126.950 Euro 150.990 Euro

In Großbritannien startet der Emeya übrigens zu Preisen ab 94.950 Pfund. Das S-Modell kostet dort mindestens 107.450 Pfund. Für das 675 kW starke Top-Modell Emeya R werden auf der Insel 129.950 Pfund fällig.

„E-Autos müssen nicht langweilig sein“, sagt Feng Qingfeng, CEO Lotus Group. „Wir kombinieren unsere langjährige Sportwagenexpertise mit den modernsten Technologien und heben das Fahren eines Elektroautos auf eine völlig neue Stufe. Der Emeya vereint außergewöhnliches Fahrgefühl und Handling mit Luxus, Spitzenleistung, Komfort, Konnektivität sowie branchenbester Reichweite – so wird er für jeden Fahrer zum ultimativen Gran Tourer und vermittelt dennoch das unnachahmliche Fahrerlebnis eines echten Lotus.“

Quelle: Info per E-Mail, lotuscars.com