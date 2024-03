Zeitstrom und Getec forcieren Ladenetzausbau gemeinsam

Zeitstrom bezeichnet sich als Investor und Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur mit Sitz in Berlin und will vor allem die Mobilitätswende in der Immobilienbranche vorantreiben. Sein Geschäftsmodell bezeichnet das Startup als „Charging Infrastructure as a Service“. Sprich: Zeitstrom übernimmt neben der Planung und Umsetzung auch die vollständigen Investitions- und Betriebskosten der Ladeinfrastruktur. Für Immobilienbesitzer bedeute dies, dass sie ihre Gebäude ohne Kapitaleinsatz für die e-mobile Zukunft ausstatten können, erklärt das Unternehmen. Die Investition holt sich Zeitstrom über die Nutzungsphase zurück.

Der neue strategische Partner an der Seite von Zeitstrom ist Getec, ein Ladespezialist aus Hannover mit klassischem Rundum-Angebot (u.a. Planung, Errichtung und Betrieb von Ladeinfrastruktur), der in der neuen Kooperation „die Energiebelieferung und den Betrieb der Infrastruktur sicherstellen und die komplette Dienstleistung rund um diese erbringen“ wird – genannt wird etwa Wartung, Störungsbehebung und Abrechnung.

„Wir haben ambitionierte Ziele: Bis zum Jahr 2030 wollen wir mehr als 10.000 Ladepunkte projektieren, installieren und betreiben“, skizziert Tom Sauer, Geschäftsführer der Zeitstrom GmbH, das Kooperationsziel. „Dafür benötigen wir als Investor starke strategische Partner und wir freuen uns, in GETEC einen solchen gefunden zu haben. Als deutschlandweit führender Systemdienstleister für Ladeinfrastruktur ist GETEC in der Lage, in unserer Geschwindigkeit mitzugehen und dabei eigene Innovationen einzubringen. Dies ist ein großes Plus für unsere Standortpartner und die Energiewende in Deutschland.“ Vor rund einem halben Jahr hatte sich Zeitstrom von Geldgebern eine dreistellige Millionen-Euro-Summe für den Ausbau von E-Auto-Ladestationen gesichert, entsprechend ehrgeizig sind nun die Pläne.

Laut Getec-CEO Moritz Matthies ist die Partnerschaft zwischen Zeitstrom und Getec ein perfekter Fit: „Hier trifft einschlägige Erfahrung rund um Nachhaltigkeit und Finanzierungsmodelle auf unsere Stärke – das Ausrollen vieler Standorte (AC & DC) in kurzer Zeit und hohe Qualität über ganz Deutschland und ggf. sogar Europa.“ Als Systemdienstleister für Elektromobilität betreibt Getec ansonsten sowohl eigene Ladepunkte oder übernimmt den Betrieb bzw. Teilbetriebsleistungen von Ladepunkten Dritter CPOs und EMPs.

Die Hannoveraner sind uns beispielsweise durch eine Kooperation mit dem Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen bekannt. Für dieses soll Getec bundesweit mehr als 2.000 Ladepunkte errichten. Der Auftrag stammt von 2020.



pressebox.de