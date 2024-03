Lemgo stellt Stadtbusse auf E-Antrieb um

Die Elektrobusse sollen ohne Zwischenladung unterwegs sein können. Geladen werden die Busse lediglich nachts im Depot. „Technologie und Reichweiten haben wir mehrfach im Linienbetrieb erfolgreich getestet“, so Sven Oehlmann, Gesellschafter der SLG Stadtbus Lemgo GmbH.

Welche Elektrobusse jedoch zum Einsatz kommen, dazu gibt es derzeit noch keine Auskunft. Auch nicht zur Investitionssumme für die Anschaffung. Dies ist erst möglich, wenn der Zuschlag auf die EU-weite Ausschreibung erteilt wurde. Worauf sich also die Gesamtkosten in Höhe von fünf Millionen Euro, von denen rund vier Millionen Euro vom Bund getragen werden, beziehen, geht es aus der Mitteilung nicht hervor.

Klar ist hingegen, dass sich die Partner derzeit darauf konzentrieren, die Ladeinfrastruktur für die Elektrobusse „vorausschauend“ aufzubauen. Demnach werde der heutige Betriebshof des Omnibusbetriebes Linke Am Bauhof in Lemgo in diesem Zuge so erweitert, dass die notwendigen 14 Ladepunkte installieren werden können. Details zur Ladetechnologie gibt es nicht.

Bürgermeister Markus Baier und Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Sasse setzen bei der Umstellung des Stadtbus-Systems auf E-Mobilität übrigens auf die Zusammenarbeit mit den Verkehrsdienstleistern Sven Oehlmann und Heinz Linke von der SLG Stadtbus Lemgo GmbH.

stadtwerke-lemgo.de