Baubeginn der Northvolt Batteriefabrik / Preisgrenze für E-Dienstwagen

1 – Preisgrenze für 0,25-Prozent-Regel steigt auf 70.000 Euro

Die Bundesregierung hat die Preisgrenze für die sogenannte 0,25-Prozent-Regelung angehoben. Dabei geht es um die pauschale Besteuerung elektrischer Dienstwagen. Künftig gilt ein Bruttolistenpreis von bis zu 70.000 Euro für diese Möglichkeit, den Geldwerten Vorteil ohne Fahrtenbuch zu versteuern. Die Anpassung erfolgt durch das Wachstumschancengesetz, dem der Bundesrat am Freitag zugestimmt hat.

2 – Tesla drosselt angeblich Produktion in Shanghai

Tesla soll die Produktion in seinem Werk in China reduziert haben, da der Absatz von Elektroautos nur langsam wächst und der Wettbewerb auf dem größten Automarkt der Welt sehr intensiv ist. Bloomberg berichtet unter Berufung auf Insider, dass Tesla sein Model 3 und Model Y im Werk Shanghai seit Anfang März nur noch an fünf statt bisher an sechseinhalb Tagen pro Woche produziert. Laut den Insidern, die offenbar in der Giga Shanghai beschäftigt sind, soll Tesla die Maßnahme bereits zum Monatsbeginn umgesetzt haben.

3 – Northvolt setzt Spatenstich für deutsche Batteriefabrik

Northvolt hat mit dem Bau seiner Batteriezellenfabrik in Deutschland begonnen. Der offizielle Startschuss für die Bauarbeiten vor den Toren der Stadt Heide im schleswig-holsteinischen Landkreis Dithmarschen erfolgte gestern im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck. Neben den beiden Spitzenpolitikern aus Berlin waren auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gemeinsam mit Northvolt-CEO und Gründer Peter Carlsson sowie Northvolt-Deutschlandchef Christofer Haux zu der Zeremonie nach Heide gekommen.

4 – Volocopter könnte staatliche Fördergelder erhalten

Medienberichten zufolge will das Bundesverkehrsministerium in elektrische Flugtaxis investieren. Konkret könnte das Unternehmen Volocopter 150 Millionen Euro an Fördergeldern erhalten. Das berichtet der „Spiegel“. Demnach wolle Bundesverkehrsminister Volker Wissing „das Thema Flugtaxis zur Chefsache machen“ und die oben genannten Fördergelder könnten bereits im April bewilligt werden. Das Bundesverkehrsministerium und der Freistaat Bayern sollen sich die Summe aufteilen. Der Bund würde aber in Vorleistung gehen.

5 – Nissan will 2030 Kostenparität erreichen

Nissan hat einen neuen Strategieplan vorgelegt. Demnach will der japanische Hersteller bis 2030 eine Kostenparität zwischen Elektroauto und Verbrennern erreichen und den Absatz von Stromern in den kommenden drei Jahren um eine Million Fahrzeuge steigern. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, sollen die Kosten der nächsten Generation von Elektroautos gegenüber aktuellen Modellen wie dem Ariya um 30 Prozent sinken. Und die Kosten von E-Fahrzeugen, die auf bereits bestehenden Modellen der Konzernfamilie aufbauen, könnten um 50 Prozent gesenkt werden.