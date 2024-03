Tesla drosselt angeblich Produktion in Giga Shanghai

Bloomberg berichtet unter Berufung auf Insider, dass Tesla sein Model 3 und Model Y im Werk Shanghai seit Anfang März nur noch an fünf statt bisher an 6,5 Tagen pro Woche produziert. Laut den Insidern, die offenbar in der Giga Shanghai beschäftigt sind, soll Tesla die Maßnahme bereits zum Monatsbeginn umgesetzt haben. Im Rest der Zeit sollen die Produktionslinien in zwei Schichten à 11,5 Stunden laufen. Laut den Quellen sei bisher kein klarer Hinweis gegeben worden, ab wann die Produktion wieder im vollen Umfang laufen soll.

Sprich: Statt möglicher 13 Schichten bedient Tesla wohl nur zehn, wenn die Informationen zutreffen. Das wäre also rund 23 Prozent weniger.

Tesla reagierte nicht auf eine Bloomberg-Anfrage mit Bitte um einen Kommentar zu den Informationen. An der Börse gab die Tesla-Aktie vor Beginn des regulären Handels jedoch um 3,9 Prozent nach.

Auf dem chinesischen Markt bekommt Tesla offenbar die Konkurrenz von BYD und Co. zu spüren – gerade BYD konnte in den vergangenen Jahren statig zulegen und den Abstand zu Tesla vergrößern. Und beim wichtigen Model Y wird der Markt in Europa inzwischen aus der Giga Berlin bedient – allerdings kommen alle Antriebsvarianten des Model 3 Highland für Europa aus China.

Erst vor rund einem Jahr gab es Berichte, wonach Tesla die Produktion in Shanghai auf 20.000 Fahrzeuge pro Woche erhöhen wolle – aufgrund der guten Nachfrage. Im Geschäftsbericht für 2023 war für die Giga Shanghai auch von „>950.000 Einheiten“ die Rede, bisher hatte Tesla für dass Werk 750.000 Fahrzeuge pro Jahr angegeben.

