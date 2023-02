Tesla will wohl Produktion in Giga Shanghai steigern

Tesla plant offenbar, die Produktion in seinem Werk in Shanghai in den nächsten zwei Monaten zu steigern, um die anwachsende Nachfrage zu bedienen. Dabei geht es aber nicht um weitere Ausbaumaßnahmen, um die Kapazität zu steigern, sondern eine höhere Auslastung der zuletzt etwas gedrosselten Anlagen.

Wie Reuters unter Berufung auf ein internes Planungsmemo berichtet, will Tesla im Februar und März in seinem China-Werk durchschnittlich fast 20.000 Elektroautos pro Woche fertigen. Das würde die Produktion des Werks ungefähr auf das Niveau des Monats September 2022 bringen, in dem 82.088 Model 3 und Model Y in Shanghai produziert wurden.

Im Dezember hatte Tesla dort wegen steigender Lagerbestände die Produktion gegenüber November um etwa ein Drittel gesenkt und die Neujahrsferien für die Arbeiter im Januar verlängert. Anfang Januar senkte Tesla dann die Preise für sein Model 3 und Model Y massiv – zunächst in China und wenig später auch in Europa und den USA.

Wie Elon Musk kürzlich bei der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen für 2022 erklärte, verzeichnete Tesla nach der Preissenkung im Januar etwa doppelt so hohe Bestellzahlen. Ob diese Nachfrage vor allem aus China kommt oder auch aus Exportmärkten, gab Musk dabei nicht an. Für Europa werden das Model Y Long Range und Model Y Performance inzwischen nur noch in Grünheide gebaut, die Basismodelle mit LFP-Akku und Heckantrieb werden jedoch noch aus der Giga Shanghai importiert. Da im Rahmen der Preissenkung in Europa eben jenes LFP-Modell deutlich günstiger geworden ist, könnte auch hier die Nachfrage deutlich angezogen haben. Bis zur Preissenkung war das Basismodell nur etwas günstiger als der Long Range mit Allrad, inzwischen ist die Differenz aber auf 10.100 Euro gestiegen – was wohl einige Kunden zu dem Basis-Modell gebracht hat.

Im Geschäftsbericht 2022 gab Tesla die Produktionskapazität der Giga Shanghai noch mit 750.000 Fahrzeugen pro Jahr an. Legt man jedoch die bereits erreichten 82.000 Fahrzeuge in einem Monat zugrunde, könnte die Fabrik auf ein Jahr hochgerechnet fast eine Million E-Autos bauen. Sollte Tesla die nun angekündigte Wochenproduktion tatsächlich über acht Wochen halten können, sind wir schon auf die Produktionszahlen für das Q1 gespannt.

Bereits 2022 war Shanghai das Output-stärkste Tesla-Werk. Trotz des zwischenzeitlichen Covid-Lockdowns setzte Tesla 710.865 in China gebaute Fahrzeuge ab – 439.770 blieben im Inland, 271.095 gingen in den Export.

reuters.com