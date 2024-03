Genesis launcht Performance-Marke / Rollstuhlgerechtes E-Auto / Fisker vor Pleite

#1 – UK: Rollstuhlgerechtes E-Fahrzeug vorgestellt

Aus Großbritannien erreichen uns Bilder eines rein elektrischen Fahrzeugkonzepts, das für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Die Studie namens eVITA hat eine 50 Kilowattstunden große Batterie an Bord. Und für maximale Flexibilität können Nutzer gleich zwei Ladeanschlüsse verwenden – an der Fahrzeugfront oder am Heck. Die Reichweite beträgt etwa 200 Meilen oder umgerechnet 322 Kilometer. Erworben werden kann das E-Fahrzeug aktuell nicht. Noch handelt es sich um eine Designstudie.

2 – Fisker vor Pleite: Kein Retter in Sicht

Eine Insolvenz von Fisker Motors wird immer wahrscheinlicher. Das Unternehmen selbst hatte am Montag mitgeteilt, dass die Gespräche mit einem namentlich nicht genannten Autobauer über eine strategische Partnerschaft abgebrochen worden sind. Bei dem potenziellen Partner soll es sich um Nissan gehandelt haben. Woran die Verhandlungen gescheitert sind, ist nicht bekannt.

3 – Genesis launcht Performance-Marke Magma

Die Hyundai-Tochter Genesis hat mit einer Reihe von Konzeptfahrzeugen ihr neues Performance-Label Magma vorgestellt. Zu den ersten Entwürfen gehört auch der GV60 Magma Concept. Der Ableger des rein elektrischen Genesis GV60 soll auch in Serien-Produktion gehen. Technische Daten des nachgeschärften GV60 im Magma-Design nennt Genesis derzeit noch nicht. Der GV60 basiert bekanntlich auf der E-GMP von Hyundai, verfügt also über das 800-Volt-System mit bis zu 240 kW Ladeleistung.

4 – Harley-Davidson präsentiert S2 Mulholland

Harley-Davidson hat das Elektro-Motorrad S2 Mulholland vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine neue Modellvariante der Elektromarke LiveWire. Die Maschine hat ein etwas anderes Design als die bereits bekannte S2 Del Mar, verwendet aber die gleiche Technologie. Genauer gesagt ist es die Cruiser-Version der Vorgängerin. Somit verfügt die S2 Mulholland über einen höheren und weiter hinten liegenden Lenker als das Standardmodell. Dies ermöglicht dem Fahrer eine aufrechte Sitzposition während der Fahrt.

5 – H2 Mobility schließt drei Wasserstoff-Tankstellen

In Deutschland werden in Kürze eine Reihe von öffentlichen Wasserstoff-Tankstellen geschlossen. In Koblenz wird zum 1. April sogar die einzige öffentliche H2-Tankstelle für Wasserstoffautos im gesamten Bundesland dicht gemacht – offenbar, weil sich der Betrieb nicht lohnt. Auch in Derching bei Augsburg und in Wuppertal werden laut der Website von H2 Mobility bald die Wasserstoff-Tankstellen dauerhaft vom Netz genommen. Bei allen drei Standorten ist vor Ort ein entsprechendes Hinweisschild zu finden.