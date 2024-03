Harley-Davidson präsentiert Elektromotorrad S2 Mulholland

Es ist das zweite Motorrad des Herstellers auf der S2-Plattform. Die S2 Mulholland ist die Cruiser-Version der S2 Del Mar und verfügt daher über einen höheren und weiter hinten liegenden Lenker als das Standardmodell. Dies ermöglicht dem Fahrer eine aufrechte Sitzposition während der Fahrt.

LiveWire verwendet beim S2 Mulholland erstmals nachhaltige Materialien in „wichtigen Komponenten“. So werden die vorderen und hinteren Kotflügel aus dem Bio-Verbundwerkstoff CAP Hemp hergestellt. Für die Kühlerabdeckungen und die Kabelbäume verwendet LiveWire alte Fischernetze, die zu Nylon verarbeitet wurden, und zwar zu einem Material namens „HYLON OCEAN (PCR Nylon 6)“. Das Motorrad wird auch in einer „umweltfreundlichen, unlackierten Lunar-Weiß-Lackierung“ erhältlich sein.

Die Technik ist die gleiche wie bei seinem Schwestermodell. Das Mulholland hat 84 PS und schafft es in 3,3 Sekunden von Null auf 60 mph. Sein 10,5-kWh-Batteriepaket ermöglicht eine Reichweite von bis zu 121 Meilen (195 km) in der Stadt und bis zu 73 Meilen (117 km) auf der Autobahn (bei 55 mph oder 88,5 km/h). Er kann mit einem Level-1- oder Level-2-Ladegerät aufgeladen werden. Die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent beträgt knapp sechs Stunden bzw. 78 Minuten.

Der S2 Mulholland ist ab sofort in den USA ab 15.999 Dollar und in Kanada ab 1.999 CAD erhältlich. Die Auslieferung in andere Länder ist für 2025 geplant.

