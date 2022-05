Harley-Davidson stellt zweites E-Motorrad von LiveWire vor

Harley-Davidson hat das zweite Modell seiner Elektromotorrad-Marke LiveWire präsentiert. Die LiveWire Del Mar baut auf der neuen Plattform S2 Arrow auf und leistet 60 kW. Das Interesse ist wohl hoch: Eine auf 100 Exemplare limitierte Launch Edition war bereits nach wenigen Minuten vergriffen.

Während das erste Modell, das noch als Harley-Davidson LiveWire auf den Markt kam, die klassischen Harley-Modelle nachempfinden sollte, geht der US-Hersteller inzwischen einen anderen Weg: LiveWire ist vom Modell- zum Markennamen geworden, entsprechend anders sind die neuen Modelle gestaltet. Wie das US-Motorrad-Portal „Ride Apart“ schreibt, habe die Ausgliederung die eMobility-Marke vom traditionsreichen Styling der Motor Company „befreit“.

Bereits bekannt war, dass die S2 Del Mar mit ihrer Arrow-Plattform eine komplett neue Konstruktionsweise nutzen wird. Das Akkugehäuse wird als tragendes Bauteil genutzt, der klassische Rahmen entfällt. Das soll Gewicht und Kosten senken. Nur zu den technischen Daten hat sich Harley-Davidson bzw. LiveWire bisher zurückgehalten.

Das holen die Amerikaner zur Premiere der S2 Del Mar nun nach. Die Leistung liegt bei den genannten 60 kW, das Gewicht soll bei 440 Pfund oder recht genau 200 Kilogramm liegen. Damit soll die Del Mar in 3,5 Sekunden aus dem Stand auf 60 mph oder 96 km/h beschleunigen können.

Die City-Reichweite wird mit 100 Meilen (160 Kilometern) angegeben, Angaben zur Reichweite über den Stadtverkehr hinaus gibt es bislang nicht. Auch zum Energiegehalt der Batterie hat LiveWire bisher keine genauen Zahlen genannt. Laut „Electrek“ soll das Batteriepaket aus Rundzellen im Format 2170 bestehen.

Geladen wird die Del Mar offenbar nur per AC. Das Ladegerät ist auf das Laden nach Level 1 (120-Volt-Steckdose) und Level 2 (220 bis 240 Volt) ausgelegt. Level 3, wie in den USA das Laden mit Gleichstrom bezeichnet wird, ist wohl nicht möglich.

Der Antriebsstrang inklusive Batteriepaket wird im Harley-Werk in Milwaukee, Wisconsin, montiert. Die Endmontage des Fahrzeugs erfolgt in York, Pennsylvania. Auf die S2 Del Mar sollen weitere Modelle der S2-Baureihe folgen. Auch eine S3-Reihe, die unterhalb der S2 platziert wird, ist in Planung.

Eine auf 100 Exemplare limitierte Launch Edition war bereits nach wenigen Minuten vergriffen. Der Basispreis für das Standardmodell LiveWire Del Mar soll bei rund 15.000 US-Dollar liegen. Final ist dieser Preis aber wohl noch nicht. Die Auslieferungen sollen im zweiten Quartal 2023 starten.

