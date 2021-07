Harley-Davidson zeigt erstes Modell der Marke LiveWire

Harley-Davidson hat das erste Produkt der seiner neu gegründeten Marke für Elektro-Motorräder vorgestellt. Die LiveWire One ist im Kern ein Relaunch des bereits bekannten E-Motorrads LiveWire, das allerdings zu einem deutlich geringeren Preis angeboten wird.

Das gilt zumindest für die USA, wo die LiveWire One zu einem Basis-Listenpreis von 21.999 Dollar startet – die Preise für den Vorgänger Harley-Davidson LiveWire begannen in den Staaten bei knapp unter 30.000 Dollar. Rechnet man die Steuergutschriften der US-Regierung in Höhe von 2.500 Dollar ein, belaufen sich die Anschaffungskosten für die LiveWire One in vielen Fällen auf weniger als 20.000 Dollar.

Bei den bekannten technischen Daten sind kaum Änderungen sichtbar. Die Stadt-Reichweite wird weiterhin mit 235 Kilometern (im Original 146 Meilen) angegeben. Die Highway-Reichweite gab Harley nicht mehr an, zuvor waren es 129 Kilometer oder 80 Meilen bei umgerechnet 112 km/h. US-Portale wie „Electrek“ gehen anhand der Stadt-Reichweite davon aus, dass weiterhin der 15,5 kWh-Akku verbaut ist.

Zum Motor gibt es keine aktuellen Angaben, bei der 2019 vorgestellten LiveWire leistete die E-Maschine 78 kW und konnte damit das Motorrad auf bis zu 177 km/h beschleunigen. Als Neuerung gegenüber der Original-LiveWire werden vor allem neue Lack-Farben genannt.

Der US-Marktstart der neuen LiveWire One ist in diesem Jahr zunächst in Kalifornien, New York und Texas geplant, weitere US-Regionen sollen im Herbst folgen. Außerhalb der USA wird die LiveWire One ab 2022 erhältlich sein. Beim Vertrieb geht die Marke LiveWire eigene Wege, der Verkaufsprozess soll vorrangig online stattfinden.

Im Februar 2021 hatte Harley-Davidson im Zuge seiner Fünf-Jahres-Strategie „Hardwire“ angekündigt, eine eigene Sparte für Elektro-Motorräder zu gründen. Im Mai wurde die bisherige Modellbezeichnung LiveWire als Markenname vorgestellt. Nicht nur in der Gründung einer eigenständigen E-Sparte, sondern auch in dem neuen Online-Bestellprozess und den niedrigeren Preisen sehen Branchenbeobachter den Versuch, eine jüngere Zielgruppe für den Hersteller zu erreichen.

„Die heutige LiveWire One baut auf der DNA von Harley-Davidson auf, aber mit dem elektrischen Fokus und dem Ehrgeiz der neuen Marke LiveWire“, sagt Harley-Davidson-CEO Jochen Zeitz. „Harley-Davidson und LiveWire werden das Motorrad-Regelwerk weiter neu schreiben und wir freuen uns auf dieses nächste Kapitel in unserem Vermächtnis.“

