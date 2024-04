VW senkt Rabatte für E-Autos / BMW Batterie-Montagewerk / Tesla überholt BYD

1 – Vorzeitiger Baustart für Batterie-Montage von BMW in Straßkirchen

In Straßkirchen rollen seit Mittwoch die ersten Bagger auf der Baustelle des neuen Batterie-Montagewerks von BMW in Niederbayern. Der Autobauer hatte beim Landratsamt in Straubing einen Antrag auf vorzeitigen Baubeginn gestellt. Dieser wurde vergangene Woche genehmigt. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, sind auf dem weitläufigen Gelände im Kreis Straubing-Bogen die ersten Baumaschinen angeliefert worden. Anfang dieser Woche wurde bereits das Flatterband, mit dem das Gelände seit Februar markiert war, wieder eingesammelt.

2 – BYD fällt im ersten Quartal wieder hinter Tesla zurück

Der Zweikampf um die Elektromobilität geht in die nächste Runde: Nachdem BYD im vierten Quartal 2023 Tesla als größten Elektro-Autobauer überholt hatte, wurde das von vielen als Wachablösung gesehen. Doch im ersten Quartal ist BYD beim reinen Elektro-Absatz wieder hinter Tesla zurückgefallen – obwohl Tesla selbst alles andere als ein starkes Quartal hatte. BYD hat von Januar bis März rund 300.000 Batterie-elektrische Autos abgesetzt. Das sind zwar 13,4 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres.

3 – VW reduziert Rabatte für Elektroautos

Volkswagen hat in Deutschland die Rabatte für seine Elektroautos reduziert. Nach dem vorzeitigen Ende des Umweltbonus hatte die Marke ihre eigene Umweltprämie eingeführt. Diese ist Ende März ausgelaufen. Bis Ende Juni gibt es zwar weiterhin Nachlässe für E-Autos von VW – allerdings auf niedrigerem Niveau. Die 7.735 Euro „Umweltprämie“ galten zuletzt auch nicht einheitlich, sondern je nach Baureihe unterschiedlich. Die volle Summe gab es nur für den ID.4, ID.4 GTX und ID.5. Auf den kompakten ID.3 Pro gewährte der Hersteller 7.020 Euro und auf den ID.3 Pro S noch 5.355 Euro Nachlass. Der ID.5 GTX wurde um 5.950 Euro günstiger, der neue ID.7 um 4.760 Euro.

4 – Xiaomi liefert erste SU7 in China aus

Xiaomi hat mit den Auslieferungen seines ersten Elektroautos begonnen. Erste Exemplare des SU7 wurden im Werk in Peking an ausgewählte Kunden übergeben. Zugleich starten die Auslieferungen auch in Xiaomi-Niederlassungen in 28 chinesischen Städten. Der Smartphone-Hersteller hatte den SU7 erst in der vergangenen Woche auf den Markt gebracht, also verbindliche Bestellungen für sein erstes Elektroauto angenommen. Das Interesse an der knapp fünf Meter langen Limousine ist seitdem hoch: Xiaomi hat nach eigenen Angaben für den SU7 bereits mehr als 100.000 Reservierungen mit entsprechender Anzahlung erhalten.

5 – Schweizer Behörde ESTI genehmigt Easee-Dokumentation

Es gibt nach vielen schlechten nun auch mal gute Nachrichten rund um den Wallbox-Hersteller Easee: Die Schweizer Behörden haben jetzt die Dokumentation und Produktsicherheit der schwedischen Wallboxen bestätigt. Damit ist klar, dass die Produkte den in der Schweiz geltenden Anforderungen entsprechen. In der Schweiz werden die Easee-Wallboxen über die Simplee AG vertrieben. Die Wallboxen Home und Charge waren im vergangenen Jahr in Schweden mit einem Verkaufsverbot belegt worden, nachdem die schwedische Behörde für elektrische Sicherheit bei einem Produkttest im Februar Mängel an der Easee Home entdeckt hatte.