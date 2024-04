Indien: Großauftrag für E-Lkw-Startup Tresa Motors

Die E-Lkw von Tresa Motors werden mit 300-kWh-Akkus ausgestattet, die nach Unternehmensangaben innerhalb von 15 Minuten von zehn auf 80 Prozent SoC geladen werden können. Die Akkus basieren auf einem selbst entwickelten Batteriemodul namens „Meg50“, das 50 kWh Energiegehalt bietet. Das Meg50 arbeitet mit 800 Volt Spannung und verfügt über eine Immersions-Flüssigkeitskühlung. Da das Unternehmen angibt, dass ein 18-Tonner sechs dieser Module erhalten soll und ein 55-Tonner bis zu 14 Module erhalten könnte, hat sich der Großkunde JFK Transporters vermutlich für den 18-Tonner entschieden.

Das Batteriemodul soll auch „in extremen Umgebungen wie Kutch und Ladakh Strom liefern“, so Tresa Motors. Es ist also darauf ausgelegt, sowohl nahe dem Himalaya als auch in den heißeren Bundesstaaten Indiens zuverlässig zu arbeiten. Dazu soll auch die Immersionskühlung beitragen, die auch die Sicherheit erhöht.

Die Fahrzeuge selbst sollen auf einer „Axial-Flux-Motorplattform Flux 350“ basieren, wie es in indischen Medienberichten heißt. Sollte es sich dabei tatsächlich um Axialflussmotoren handeln, wäre das in E-Lkw sehr innovativ. Axialflussmotoren bieten eine höhere Energiedichte als die bisher verbreiteten Elektromotoren mit radial fließendem Magnetfeld, sind aber bisher in der Produktion teuer. Daher sind sie etwa in Hybrid-Sportwagen von Ferrari und Mercedes-AMG zu finden, aber in Europa bisher nicht in schweren Lkw. Die RJ1 genannte Eigenentwicklung von Tresa soll nur 20 Kilogramm wiegen und in die E-Achse integriert werden. Eine Leistungsangabe nennt das Unternehmen aber nicht.

Welchen finanziellen Umfang der Großauftrag hat, geht aus den indischen Medienberichten nicht hervor. Klar ist aber, dass es eine große Chance für das Startup ist, seine Fahrzeuge als Werbeträger auf die indischen Straßen zu bringen. „Wir haben viele Jahre gearbeitet, um mit Tresa so weit zu kommen, wie wir jetzt sind, und doch ist dies erst der Anfang“, sagt Gründer und CEO Rohan Shravan. „Wir freuen uns, dass führende Logistikunternehmen wie JFK Transporters auf uns zukommen und uns ihr Vertrauen schenken.“

„JFK Transporters war schon immer ein Vorreiter bei der Einführung nachhaltiger Praktiken“, sagt Adil Kotwal, Managing Director bei JFK Transporters. „Mit der Aufnahme der fortschrittlichen Elektro-Lkw von Tresa Motors in unsere Flotte machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres Ziels, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig die höchsten Standards für betriebliche Effizienz und Sicherheit aufrechtzuerhalten.“

