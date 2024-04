Cupra Raval kommt vor VW ID.2 / BMW knackt Elektro-Meileinstein / Isuzu E-Pickup

1 – BMW knackt bei den E-Autos die Millionen-Marke

Reichlich zehn Jahre nach der Auslieferung seines ersten Elektroautos hat die BMW Group nun die Marke von einer Million verkaufter Elektroautos geknackt. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte der Konzern rund 82.700 vollelektrische Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce weltweit ausliefern. Darunter war auch das einmillionste Fahrzeug! Um welches Modell es sich dabei konkret handelt, das verrät der Konzern aber nicht.

2 – Isuzu bringt Elektro-Pickup nach Europa

Der japanische Hersteller Isuzu hat für das kommende Jahr die Einführung seines ersten Elektroautos angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Pickup-Truck namens D-MAX BEV. Dieser soll 2025 zuerst in ausgewählten Ländern auf dem europäischen Festland wie Norwegen starten. Kurze Zeit später sollen Märkte wie Thailand oder Australien folgen. Das Modell erhält einen permanenten Allradantrieb mit 130 Kilowatt Leistung, davon 40 kW vorne und 90 kW hinten. Gespeist wird der Antrieb von einem Akku mit rund 67 Kilowattstunden Speicherkapazität.

3 – Cupra Raval kommt vor dem VW ID.2

Der Volkswagen-Konzern will in seinem Werk im spanischen Martorell Ende 2025 die Produktion von elektrischen Kleinwagen starten. Dabei macht aber nicht die Kernmarke VW den Anfang, sondern der Seat-Ableger Cupra: Zunächst soll in der Nähe von Barcelona nämlich die Herstellung des Cupra Raval aufgenommen werden. Später folgt dann auch die Produktion des VW ID.2. Größere Stückzahlen des VW werden aber erst ab Mai 2026 erwartet. Aktuell wird in dem Werk in Spanien eine eigene Batteriemontage aufgebaut.

4 – Togg soll Export des T10X nach Deutschland für Herbst planen

Der türkische Elektroauto-Hersteller Togg geht früher als erwartet in den Export und will sein erstes Modell T10X schon ab diesem Herbst in Deutschland verkaufen. Der frühe Start hierzulande kommt überraschend! Mit einer Markteinführung in Zentraleuropa war erst 2025 oder 2026 gerechnet worden, wobei der Fokus ursprünglich auf Skandinavien liegen sollte. Togg-Chef Gürcan Karakas sprach nun aber von einem Deutschlandstart in einem halben Jahr.

5 – RMV will ab 2026 autonome E-Shuttles von Holon testen

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, kurz RMV, will autonome Elektro-Shuttles regulär einsetzen. Bereits ab 2026 sollen mehrere Fahrzeuge des Herstellers Holon im Testbetrieb rollen. Ziel von RMV und Holon ist die Ergänzung des bestehenden Verkehrsangebots durch autonome Fahrzeuge. In diesem Zuge sollen neue Standards und Technologien für die Vernetzung mit der Infrastruktur erarbeitet werden. Sowie Lösungen für den Zugang zu und die Zahlung von Mobilitätsdienstleistungen.