USA: Partner planen Ladenetz-Rollout an CBRE-Immobilien

IUC ist ein 2019 gegründeter Ladeinfrastruktur-Anbieter, CBRE ein Dienstleistungs- und Investmentunternehmen für Gewerbeimmobilien. Im Rahmen der Vereinbarung soll CBRE die Standortauswahl, das Projektmanagement, die Installationen und Wartungsdienste übernehmen. IUC soll für die Finanzierung sorgen, die Ladehardware und -software bereitstellen und den Betrieb über seine Charging-as-a-Service-Plattform verwalten.

„Wir fühlen uns geehrt, mit CBRE zusammenzuarbeiten, um den Übergang zum elektrischen Verkehr zu beschleunigen“, äußert Nigel Broomhall, Chief Executive Officer und Mitbegründer von IUC. „Diese Zusammenarbeit, die das größte Charging-as-a-Service-Geschäft weltweit ist, setzt einen neuen Standard in der Immobilienentwicklung und revolutioniert die EV-Ladelandschaft. Wir steigern nicht nur die Immobilienwerte, sondern gestalten auch eine Zukunft, in der Nachhaltigkeit und Innovation Hand in Hand gehen.“

John Belbusti, Global President, Project Management & Electric Vehicle Solutions bei CBRE, gibt an, sein Unternehmen freue sich, IUC bei der Beschleunigung der Elektrifizierung des Verkehrs zu unterstützen. Er betont die Expertise von CBRE bei der Standortauswahl, dem Projekt- und Baumanagement und der Instandhaltung von Anlagen sowie die guten Beziehungen zu Versorgungsunternehmen und Genehmigungsbehörden.

CBRE kennen wir bereits aus einem Deal mit dem kalifornische Startup Forum Mobility: Anfang 2023 vereinbarten Forum und CBRE Investment Management und Homecoming Capital die Gründung eines 400 Millionen US-Dollar schweren Joint Ventures, um Ladedepots für schwere Elektro-Lkw in Kalifornien aufzubauen.



businesswire.com