Coventry University testet Laden von Elektrofahrzeugen während der Fahrt

Ähnlich wie bei einem Forschungsprojekt der Purdue University in den USA, über das wir vor kurzem berichtet haben, untersuchen auch Forschende der Coventry University das Potenzial von Metallspulen, die unter der Straßenoberfläche angebracht sind, um Elektrofahrzeuge während der Fahrt aufzuladen.

Die Machbarkeitsstudie mit dem Namen Dynacov – kurz für „Dynamic Charging of Vehicles“ – nutzt dabei eine dynamische drahtlose Übertragungstechnologie von ElectReon, um eine Verbindung zwischen den teilnehmenden Fahrzeugen und einer von der Fahrbahnoberfläche gelieferten Ladung herzustellen. Die Technologie für induktives Laden, so heißt es von der Universität, könnte künftig für Busse und Nutzfahrzeuge eingesetzt werden. Die Tests konzentrieren sich auf einen Abschnitt der Kenilworth Road an der Kreuzung mit der A45.

Kevin Vincent, Direktor des Centre for Connected and Autonomous Automotive Research der Coventry University, sagt: „Dynacov zeigt, welche Vorteile es hat, wenn Universitäten und lokale Behörden eine gemeinsame Vision für die nachhaltige Zukunft unserer Städte haben und dann in der Lage sind, rechtzeitig mit den Akteuren der Industrie zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu bewirken.“

Stadtrat Jim O’Boyle, Kabinettsmitglied des Stadtrats von Coventry für Arbeitsplätze, Erneuerung und Klimawandel, ergänzt: „Es ist großartig, mit der Universität Coventry und Cenex zusammenzuarbeiten, um zu zeigen, wie Straßen genutzt werden können, um Fahrzeuge im Vorbeifahren aufzuladen, und Lösungen wie diese werden den Übergang zu Elektrofahrzeugen beschleunigen.“

Es gibt mittlerweile zahlreiche Forschungsprojekte für induktives Laden von Elektrofahrzeugen. Manche Projekte sind dabei auf die stationäre Aufladung fokussiert. Beachtenswert ist zum Beispiel eine stationäre Lösung von Mahle, die mit einem automatischen Positionierungsverfahren des Autos über der Ladematte punkten will. Das Laden während der Fahrt wiederum wird von Unternehmen wie ElectReon vorangetrieben, das nicht nur beim Projekt in Coventry dabei ist, sondern weltweit Teststrecken einrichtet – etwa in Detroit.

coventry.ac.uk