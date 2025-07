Italiens Zentralstelle Consip schreibt 600 E-Busse aus

Italien gehört zu den boomenden E-Bus-Märkten in Europa. 2024 wuchs die Flotte in dem Land um 1.000 Elektrobusse. Jeder fünfte neu zugelassene Bus hatte dort im vergangenen Jahr einen Batterie-Antrieb an Bord. Bei den Stadtbussen waren es sogar gut 40 Prozent. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hat die Consip, die nationale Beschaffungsstelle für die öffentliche Verwaltung Italiens. Über sie wurden in den vergangenen Jahren eine vierstellige Anzahl von E-Bussen bestellt. Im Jahr 2023 beispielsweise 500 Einheiten, in 2022 rund 1.000 Stück. 2024 fokussierte sich die Consip dagegen auf Gas-betriebene Busse. Durch die zeitversetzten Zulassungen wurde 2024 trotzdem ein Boom-Jahr für die Elektromobilität.

Für 2025 sind nun also wieder 600 E-Fahrzeuge ausgeschrieben – von Kleinbussen bis zu Gelenkbussen. Ziel sei eine Förderung der Dekarbonisierung des ÖPNV bei gleichzeitiger Verkürzung der Beschaffungszeiten, wie das Amt mitteilt. Letzteres sei besonders wichtig, wenn es darum geht, Fristen einzuhalten, die durch öffentliche Förderprogramme vorgegeben sind – wie im Fall der Gelder aus dem nationalen Nationalen Aufbau- und Resilienzplan.

Ihre Ausschreibung hat die Consip dieses Mal in fünf Lose unterteilt. Das erste Los umfasst Kleinbusse (5 und 6 Meter) im Wert von 45 Millionen Euro, das zweite Midi-Busse (8 und 9 Meter) im Wert von 140 Millionen Euro und das dritte Los beinhaltet 10-Meter-Busse für bis zu 100 Millionen Euro. Weiter geht’s mit klassischen Solobussen (12 Meter), darunter Einheiten für den Stadt- und für den Überlandverkehr (Klasse II), für 291 Millionen Euro. Das fünfte Los betrifft schließlich 50 Gelenkbusse, die teils auch mit Stromabnehmern ausgestattet sind (Gesamtwert 73 Millionen Euro).

