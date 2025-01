Rekordbilanz: Italiens Flotte wächst 2024 um 1.000 Elektrobusse

Laut Zahlen des italienischen Verbands Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (AZINA) wurden in Italien im vergangenen Jahr 1.026 neue Elektrobusse zugelassen, das entspricht einem starken Anstieg um 162 Prozent gegenüber 2023. Der Elektroanteil an allen Buszulassungen wuchs damit auf 21 Prozent – also war jeder fünfte neue Bus in Italien 2024 ein Batterie-elektrisches Fahrzeug (BEV). Zoomt man nur auf die Stadtbusse (Klasse I) erreichten die BEVs der Statistik zufolge sogar 40 Prozent Marktanteil.

Auch der Bus-Gesamtmarkt konnte in Italien 2024 kräftig zulegen: auf 4.920 Omnibusse, was einem Wachstum von 20 Prozent gegenüber 2023 entspricht. Die weiteren Antriebsarten schnitten im Vorjahr wie folgt ab: Die Diesel-Antriebstechnologie vereinte 1.740 Busse auf sich und blieb vorne, allerdings mit herben Verlusten (-25% YoY). Die zweitgrößte Gruppe stellten die Erdgas-Busse mit 1.246 Einheiten und einem starken Plus (+76%), gefolgt von den Batterie-Elektrobussen mit besagtem 162%-Boom. Weiter führt die Statistik Hybride (772), Flüssiggas-Busse (49), Brennstoffzellen-Busse (44) und Methan-Hybride (43) auf.

Was noch? Innerhalb des Busmarkts wuchs der Stadtbusmarkt in Italien überdurchschnittlich: von 1.404 neuen Einheiten 2023 auf 2.440 Fahrzeuge in 2024 (+74%). In diesem Segment kamen 994 Batterie-Busse hinzu, woraus sich die oben genannten gut 40 Prozent Anteil in diesem Bereich ergeben. Der Markt für Überlandbusse ging in Italien dagegen etwas zurück (von 2.153 auf 1.791 Einheiten, – 16% YoY), der Reisebus-Sektor erholte sich weiter (von 526 auf 658 Einheiten, +25% YoY).

