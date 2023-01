US-Startup plant Lade-Depots für schwere E-Lkw in Kalifornien

Das kalifornische Startup Forum Mobility hat mit CBRE Investment Management und Homecoming Capital ein 400 Millionen US-Dollar schweres Joint Venture gegründet, um Ladedepots für schwere Elektro-Lkw in Kalifornien aufzubauen.

Forum Mobility bietet E-Lkw-Lösungen für den Güterverkehr in Kalifornien als „Trucking-as-a-Service“, vom Aufbau und Betrieb der Ladeinfrastruktur bis hin zu schweren Elektro-Lkw zu einem monatlichen Preis. Forum entwickelt derzeit ein Netzwerk von Ladedepots rund um die Häfen von Oakland und Los Angeles/Long Beach sowie entlang gängiger Lkw-Routen zu Lagerzielen.

Zehn solcher Ladedepots sind in Nord- und Südkalifornien geplant. Mit diesen Anlagen soll die Verfügbarkeit von Ladepunkten für schwere Klasse-8-Lkw „an das Wachstum angepasst werden“, wie es seitens Forum Mobility heißt. Ein Rendering eines solchen Depots zeigt eine überdachte Anlage, bei dem die Ladestationen nach dem Durchfahrts-Prinzip angeordnet sind. Somit können sowohl starre Motorwagen als auch Sattelzugmaschinen mit und ohne Auflieger die Ladepunkte anfahren.

„Wir bauen ein umfassendes Ladenetzwerk für schwere Lkw auf, um den Übergang zur Elektrifizierung zu schaffen“, sagt Matt LeDucq, CEO und Mitbegründer von Forum Mobility. „Dieses Netzwerk wird viel Infrastruktur und Immobilien benötigen, und CBRE IM ist der perfekte Partner, um uns dabei zu helfen, Ladestationen dort aufzubauen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Flotten können ihre Lkw in unser Netzwerk bringen, oder wir können Elektro-Lkw im Paket mit Lademöglichkeiten anbieten.“

In dem „Trucking-as-a-Service“-Geschäft könne man bereits heute einen Elektro-Lkw der Klasse 8 zu einem monatlichen Preis anbieten, der mit Diesel-Fahrzeugen konkurrenzfähig sei, so LeDucq. „Mit neuen Regeln, die bald vom California Air Resources Board kommen, helfen wir Flotten und Fahrern, die den Sprung zu Elektrofahrzeugen wagen wollen“, ergänzt der CEO. Die derzeit vorgeschlagenen Vorschriften des California Air Resources Board würden vorschreiben, dass die gesamte kalifornische Drayage-Flotte – etwa 30.000 Lkw – bis 2035 emissionsfrei sein muss.

Parallel zur Gründung des Joint Ventures hat Forum Mobility auch seine eigene Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei 15 Millionen Dollar eingenommen. Auch hier ist CBRE Lead-Investor, es haben sich aber auch Homecoming Capital und Amazons Climate Pledge Fund mit nicht näher genannten Summen an dem Unternehmen beteiligt. Auch die Seed-Investoren haben laut der Mitteilung weitere Gelder zugeschossen.

„Um die globale Erwärmung in großem Maßstab anzugehen, brauchen wir Lösungen, die den Übergang zu Elektrofahrzeugen unterstützen, insbesondere in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren wie dem Schwerlastverkehr“, sagt Rodrigo Prudencio, Direktor des Climate Pledge Fund von Amazon. „Die Lösung von Forum Mobility wird Kleinunternehmern dabei helfen, ihre Transportflotten zu elektrifizieren, die Luftverschmutzung in den kalifornischen Häfen zu beseitigen und die Ladeinfrastruktur bereitzustellen, die erforderlich ist, um den zunehmenden Einsatz von Elektrolastwagen zu unterstützen.“

freightwaves.com, prnewswire.com