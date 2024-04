Audi eröffnet Charging Hub in Tokio

Der Standort stellt dabei dank eines Pufferspeichers nur geringe Anforderungen an das lokale Stromnetz – bereits an den bestehenden Charging Hubs in Europa setzt Audi ausgediente Batterien aus Entwicklungsfahrzeugen als stationären Speicher ein. In Japan verfügt der kleine Ladepark von Audi – wie auch die dort verkauften Fahrzeuge – über den CHAdeMO-Ladestandard und nicht das in Europa übliche Combined Charging System.

Der Pufferspeicher ist in Japan nicht nur eine angenehme Entlastung für das Stromnetz, sondern macht das Laden mit 4×150 kW überhaupt erst möglich. Gemessen an den Ladeleistungen in Europa klingen 150 kW wenig (Audi selbst stattet seine Charging Hubs mit 320 kW aus). Für Japan handelt es sich aber um einen „Spitzenwert“, wie Audi mit Blick auf die Voraussetzungen erklärt. „So beträgt die Spannung im japanischen Stromnetz nur 100 Volt. Die elektrische Leistung errechnet sich aus dem Produkt aus Spannung und Strom. Um in Japan hohe Ladeleistungen zu erzielen, muss die Stromstärke entsprechend hoch sein. Dies erfordert wiederum große Kabelquerschnitte, die in historisch gewachsenen Stromnetzen jedoch eher eine Ausnahme sind“, heißt es in der Mitteilung.

Tokio – genauer gesagt der Standort im Geschäftsviertel Kioicho – ist das inzwischen siebte Audi Charging Hub. Der erste Standort in Nürnberg ist bereits im Dezember 2021 in Betrieb gegangen, der sechste in Frankfurt im März 2024. Mit vier Ladepunkten handelt es sich um die kompakte Variante des Audi Charging Hubs – mit weniger Ladepunkten, zudem gibt es keine Lounge. Die ist in Kioicho aber nicht nötig, da es in dem Viertel zum einen Shopping-Möglichkeiten und Cafés gibt, zum anderen liegt der Ladepark direkt neben der „Audi City Kioicho“, einem Showroom für Elektrofahrzeuge der deutschen Premiummarke in der japanischen Hauptstadt.

Bild: Audi Bild: Audi Bild: Audi Bild: Audi Bild: Audi Bild: Audi

Wie in Europa sind die Audi Charging Hubs für Elektroautos aller Marken geöffnet – mit dem Konzept will Audi die Zielgruppe bedienen, die im urbanen Umfeld keine Möglichkeit hat, das Auto zu Hause an einer eigenen Ladestation zu laden. Es gibt allerdings Vorteile für Kunden der Premium Charging Alliance (PCA): Diese können künftig per App einen Ladeplatz reservieren und Wartezeiten vermeiden. PCA ist ein gemeinsames Projekt von Audi und Porsche, welches das Schnellladenetz in Japan erweitern soll. Den derzeit rund 6.000 PCA-Mitgliedern stehen landesweit inzwischen mehr als 400 Schnellladepunkte zur Verfügung.

Ein zweiter Audi charging hub in Tokio ist bereits in Planung: Die Schnellladestation soll im Stadtteil Shibakoen errichtet werden, in dem unter anderem der bekannte Tokyo Tower steht. „Wir möchten dazu beizutragen, die Bedenken in Bezug auf Elektrofahrzeuge in städtischen Gebieten auszuräumen. Die Ladezeit lässt sich effektiv nutzen, indem Kund_innen eine Pause einlegen oder sich die neuen Audi-Modelle im Showroom ansehen“, sagt Matthias Schepers, Audi Japan Brand Director.

audi-mediacenter.com