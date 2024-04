Brusa und Bosch Rexroth Schweiz kooperieren bei Off-Highway-Elektrifizierung

Mit der unterzeichneten Absichtserklärung erhält Brusa Technology Zugang zum Produktportfolio von Rexroth und vervollständigt ihr e-Powertrain-Kit mit Produkten und Lösungen von Rexroth. Eine konkrete Auswirkung: Zusätzlich zu den bestehenden 400-Volt-Systemen kann Brusa Technology nun auch 800-Volt-Systemlösungen anbieten.

Das erklärte Ziel der 1985 gegründete Brusa ist es, zum „One Stop Shop“ zu werden – mit den Rexroth-Komponenten will Brusa „Gesamtsysteme von der Energiequelle bis zur Antriebswelle“ elektrifizieren.

Mit der aktuellen Absichtserklärung geht die Partnerschaft der beiden Unternehmen den nächsten Schritt. Brusa war im Bereich der Antriebstechnik bereits an der Entwicklung der „eLION Solution“-Reihe von Bosch Rexroth beteiligt. In dieser Produktreihe fasst Rexroth diverse Elektrifizierungslösungen für Off-Highway-Nutzfahrzeuge an, etwa radgetriebene Lösungen oder auch achsgetriebene Lösungen für Elektromotoren mit hoher Drehzahl.

Brusa ist in drei Schwesterunternehmen aufgeteilt: Die Brusa Technology entwickelt elektrische Antriebssysteme, auch maßgeschneidert auf Kundenwunsch. Brusa Elektronik entwickelt die nächste Generation von induktiven Ladesystemen für Automotive- Anwendungen. Und Brusy HyPower ist spezialisiert auf Grossserien in der Leistungselektronik im Bereich Energieumwandlung; DC/DC-Wandler und Board-Ladesysteme.

Quelle: Info per E-Mail