CustomCells will sich von der EASA zertifizieren lassen

Dem elektrifizierten Fliegen zum Durchbruch verhelfen – das ist die Mission von CustomCells. Denn während die Elektrifizierung des Straßenverkehrs kontinuierlich voranschreitet, steht ein vergleichbarer technologischer Wandel in der Luftfahrt noch aus. Gemeinsam mit seinen Kunden wie etwa Lilium treibt CustomCells die Transformation zu umweltfreundlichen, Batterie-elektrischen Antriebssystemen voran – und will so nach Unternehmensangaben den Weg in eine nachhaltige und klimaneutrale Luftfahrt ebnen.



Die Erlangung der Zertifizierung durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von CustomCells und unterstreicht laut der Mitteilung „das Engagement für Spitzenleistungen, Sicherheit und Innovation bei der Entwicklung von Batteriezellen, die den strengen Anforderungen der elektrischen Luftfahrt entsprechen“. Durch die Erfüllung der strengen EASA-Standards möchte CustomCells der Luftfahrtindustrie Batteriezellen zur Verfügung stellen, die eine hohe Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit bieten. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses setzt CustomCells auf Transparenz und Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Industriepartnern und weiteren Stakeholdern.

Eric Swedersky, Senior Vice President Commercialization bei CustomCells, sagt: „Der Einsatz von Hochleistungs-Batteriezellen ermöglicht die nächste Generation des Fliegens – von elektrischen Senkrechtstartern über Kurzstarter bis hin zu konventionell startenden und landenden Flugzeugen. Für kurze Strecken stehen bereits heute erste Batterie-elektrische Fluggeräte dieser Art in den Startlöchern, die mit hochmoderner Batteriezellentechnologie von CustomCells ausgestattet sind – darunter beispielsweise Lilium und VÆRIDION. Damit eröffnet sich ein völlig neues Segment der urbanen und regionalen Mobilität.“

CustomCells verstärkt zudem seine Präsenz in der Messe- und Konferenzsaison des e-Aviation-Ökosystems und nimmt in dieser Woche gemeinsam mit seinem Partner VÆRIDION an der Luftfahrtmesse Aero Friedrichshafen teil. Dort wird auch das neue Whitepaper des Unternehmens vorgestellt. Unter dem Titel „The Enabler of eAviation: Advanced Batteries for a Cleaner Sky“ gibt CustomCells einen Überblick über den Stand der aktuellen Entwicklungen und zeigt, wie seine Hochleistungsbatteriezellen dem elektrifizierten Fliegen zum Durchbruch verhelfen werden. Das Whitepaper ist hier erhältlich.

