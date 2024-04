BMW erhält Baurecht für Batterie-Montagewerk

Ende März 2024 hatte das Landratsamt bereits den vorzeitigen Beginn für den Bodenabtrag, die Baustelleneinrichtung und das Aufstellen von Bau- und Bürocontainern genehmigt und BMW Anfang April 2024 damit begonnen, auf dem ersten Bauabschnitt den Oberboden abzutragen. Dieser soll laut BMW „sinnvoll“ weiterverwendet werden: In „enger Zusammenarbeit mit lokalen, landwirtschaftsnahen Vereinen, der Regierung von Niederbayern und dem Wasserwirtschaftsamt Deggendorf“ soll der Oberboden an landwirtschaftliche Betriebe in der Region verteilt werden.

„Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein in unserem Projekt erreicht zu haben. Mit dem Baurecht haben wir die rechtliche Grundlage erhalten, um die Realisierung unseres neuen Standorts in Niederbayern wie geplant weiter voranzutreiben“, sagt Markus Fallböhmer, Leiter Batterieproduktion bei der BMW Group, zu dem aktuellen Zwischenstand.

In dem Werk, dass sich über Flächen der Gemeinden Straßkirchen und Irlbach erstreckt, will BMW aus zugelieferten Batteriezellen einbaufertige Batteriepacks herstellen, die dann in den bayerischen BMW-Autowerken München, Dingolfing und Regensburg in die E-Autos eingebaut werden sollen. Aufgrund der Bodenversiegelung und des befürchteten Lieferverkehrs gab es vor Ort lange Zeit Widerstand gegen das Projekt. Erst im September 2023 hatte ein Bürgerentscheid in Straßkirchen den Weg frei gemacht.

BMW gibt an, alleine im ersten Bauabschnitt rund 1.600 Arbeitsplätze am Standort zu schaffen – und mit der Batterieversorgung aus Irlbach und Straßkirchen könnten „Arbeitsplätze in den bayerischen Automobilwerken der BMW Group gesichert und neue Arbeitsplätze im zukunftsweisenden Bereich der E-Mobilität geschaffen“ werden.

