Tozero liefert recyceltes Lithium aus

Diese hydrometallurgische Pilotanlage nahe München hatte Tozero im vergangenen Jahr in Betrieb genommen. Das dort angewandte Verfahren ist eine Eigenentwicklung des Startups. Dieser „hochmoderne Hydrometallurgieprozess“ soll die Rückgewinnung von Materialien wie Lithium aus der Kathode und Graphit aus der Anode maximieren – „und übertrifft die Recyclingziele der Europäischen Kommission bereits heute mit einer Rückgewinnungsrate von weit über 80 %, deutlich höher als bei herkömmlichen Recyclingmethoden“, so das Unternehmen.

Wie Tozero jetzt mitteilt, wurde das erste recycelte Lithium bereits in diesem März an „europäische Kunden“ ausgeliefert – Namen nennt das Startup aber nicht. Stattdessen wird betont, dass diese Materialien, wenn sie wieder in die Batterie-Lieferkette eingebracht werden, einen um bis zu 70 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen im Vergleich zu herkömmlichen Lithiumabbau- und -verarbeitungstechniken. „Angesichts der laufenden kommerziellen Lieferungen“ geht Tozero davon aus, bis 2026 Hunderte Tonnen recyceltes Lithium zu produzieren.

„Unser Lithium wird nicht nur recycelt, es ist wirklich wunderschön“, kommentiert Sachin Samarakone, ein Teammitglied von Tozero. „Es ist ein Beweis für die Reinheit und Wirksamkeit unseres Recyclingprozesses und macht es zu einem äußerst gefragten kritischen Material für verschiedene Branchen in Europa.“

„Unsere Mission ist es, den Abfall von Lithium-Ionen-Batterien wirklich auf null zu reduzieren, und jede Tonne recyceltes Lithium stellt einen bedeutenden Schritt zur Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks und zur Erreichung einer Netto-Null-Zukunft dar“, erklärt Sarah Fleischer, Mitbegründerin und CEO von Tozero.

