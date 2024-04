BMW i4 bekommt Facelift / Aceman: Erster reiner Elektro-Mini / VW-Studie ID. Code

1 – BMW spendiert dem i4 ein Facelift

BMW hat vor der Auto China in Peking eine leicht überarbeitete Version des 4er Gran Coupé und dessen Elektro-Version i4 enthüllt. Dabei gibt es frische Design-Akzente und im Falle des i4 eine weitere Antriebsvariante. Bei dem neuen Elektro-Antrieb handelt es sich um den i4 xDrive40, wobei das X im Namen für Allrad steht. Bisher gibt es den i4 als Allradler nur in der betont sportlichen und teuren Variante i4 M50 mit 400 kW Leistung, doch das ändert sich nun. Die neue, vierte Antriebsvariante nutzt ebenso wie der eDrive40 und der M50 den fast 84 Kilowattstunden großen Akku.

2 – VW-Studie ID. Code gibt Ausblick auf China-SUV

Volkswagen setzt große Hoffnungen in die ab 2026 anstehende Elektro-Offensive in China. Dann werden die Fahrzeuge aus der Kooperation mit Xpeng und jene auf Basis der „China Main Plattform“ debütieren. Daher werden die Wolfsburger mit dem ID. Code nun auf der Auto China in Peking eine Konzeptstudie vorstellen, welche die neue Designsprache der China-Elektroautos einführen soll. Dass der ID. Code einzig und allein auf China abzielt, macht Volkswagen unmissverständlich in seiner Pressemitteilung klar.

3 – Aceman: Mini bringt erstes reines Elektromodell

Vom Mini Cooper und vom Mini Countryman gibt es bereits Elektroversionen, dennoch fahren beide Modelle auch noch als Verbrenner. Mit dem Aceman stellt die britische BMW-Marke jetzt erstmals eine Baureihe vor, die es ausschließlich rein elektrisch gibt. Der Wagen wird heute am Vortag der Automesse in Peking enthüllt. Den Aceman positioniert Mini zwischen seinem Dreitürer namens Cooper und dem Kompakt-Crossover Countryman. Mit 4 Metern 7 Länge liegt der Neuling zwar näher am 3 Meter 90 langen Cooper als am 4 Meter 43 langen Countryman. Die Höhe von 1 Meter 50 macht ihn aber klar zum Crossover.

4 – Internationale Energieagentur rechnet mit stabilem E-Auto-Absatz

Die Internationale Energieagentur IEA geht davon aus, dass der weltweite Absatz von Elektroautos im Jahr 2024 robust bleiben wird. Bis zum Jahresende sollen rund 17 Millionen elektrische Pkw verkauft werden. Mehr als jedes fünfte, weltweit verkaufte Auto wäre damit elektrisch. Die Zahl der weltweit installierten öffentlichen Ladepunkte ist 2023 im Vergleich zu 2022 sogar um 40 Prozent gestiegen. Für weiteres Wachstum beim Elektroautoabsatz ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen mit dem Verkauf von Elektrofahrzeugen Schritt hält, so die Energieagentur.

5 – Daimler Truck demonstriert Megawatt-Laden

Entwickler von Mercedes-Benz Trucks haben erstmals einen Lkw mit einer Leistung von einem Megawatt geladen! Die Demonstration erfolgte, noch bevor es einen einheitlichen Standard fürs Megawatt-Laden gibt. Dieser Standard soll voraussichtlich im kommenden Jahr zur Verfügung stehen, doch schon jetzt bereiten sich die Lkw-Hersteller darauf vor. Zum demonstrierten Ladevorgang selbst äußert sich Mercedes-Benz Trucks kaum. So bleibt offen, wie lange der Prototyp des Mercedes-Benz eActros 600 generell geladen hat oder wie lange tatsächlich ein Megawatt Leistung anlag.