Neue Porsche Macan Basiversionen / Lucid Air Pure 2025: Beste Energieeffizienz? / Genesis bremst E-Pläne aus

1 – Lucid Air Pure 2025: Energieeffizienteste Fahrzeug aller Zeiten?

Lucid Motors überarbeitet seine Elektro-Limousine Air. Der neue Modelljahrgang 2025 soll eine „rekordverdächtige Energie-Effizienz“ bieten, wie das Unternehmen mitgeteilt hat. Der neue Lucid Air Pure – also die Basisversion des Elektroautos mit der 84 Kilowattstunden großen Batterie – soll „das effizienteste und damit nachhaltigste Fahrzeug“ der Welt sein. Es kommt laut dem US-Startup auf eine EPA-geschätzte Reichweite von 420 Meilen, was umgerechnet 676 Kilometer ergibt. Möglich machen soll das vor allem die serienmäßige Wärmepumpe. Letztere hatte Lucid zunächst in seinem Top-Modell Sapphire vorgestellt und verbaut sie nun für das Modelljahr 2025 in allen Versionen des Air.

2 – Genesis tritt auf dem Weg zur Elektro-Marke auf die Bremse

Genesis rückt von früheren Plänen ab, schon ab 2025 nur noch vollelektrische Modelle auf den Markt zu bringen. Die Premium-Marke von Hyundai will sich vorübergehend auf Hybride konzentrieren. Gleichzeitig arbeiten die Koreaner aber an einer neuen Architektur für E-Autos und wollen 2025 die Serienproduktion des GV60 Magma starten. Aber der Reihe nach: Genesis-CEO Mike Song sagte gegenüber Top Gear, dass „die Kunden jetzt mehr Hybrid als E-Fahrzeuge wollen.“ Deshalb wolle Genesis seinen Hybrid so schnell wie möglich auf den Markt bringen. Es scheint also, dass wir in naher Zukunft viele Genesis-Modelle mit Hybrid sehen werden. Ob es sich um Plug-in-Hybride oder Vollhybride handeln wird, ist unklar.

3 – Porsche bringt zwei neue Versionen des elektrischen Macan

Porsche bietet ab sofort zwei neue Varianten des elektrischen Macan an. Die neue Einstiegsversion ist der reine Heckantrieb, während sich der neue Macan 4S mit Allradantrieb zwischen dem Macan 4 und dem Macan Turbo einreiht. Für den Vortrieb sorgt beim neuen Basismodell ausschließlich der aus dem Macan 4 bekannte Hinterachsmotor. Der neue Einsteiger bietet somit eine Leistung von 250 kW und ein maximales Drehmoment von 563 Newtonmeter. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in nur 5,7 Sekunden. Der Macan 4 benötigt für den gleichen Spurt 5,2 Sekunden.

4 – Volvo EX90 erhält Plug&Charge-Funktion

Volvo stattet seine Elektroautos mit der Plug&Charge-Funktionalität aus. Los geht’s mit dem großen EX90. Dies ist das erste sichtbare Ergebnis einer Partnerschaft mit Hubject. Unklar ist jedoch, wann weitere Stromer von Volvo die nützliche Funktion erhalten. Bei der neuen Plug&Charge-Funktion startet nicht nur der Ladevorgang durch reines Anstecken des Ladesteckers automatisch, sondern auch die Abrechnung der Ladekosten erfolgt komfortabel im Hintergrund. Die Nutzung einer App oder Ladekarte ist nicht mehr nötig. Damit EX90-Nutzer in den Genuss dieser Funktion kommen, müssen sich diese allerdings zunächst beim Volvo Public Charging Service registrieren.

5 – Kabinett beschließt Haushalt 2025 und damit Mini-Förderung für E-Autos

Das Bundeskabinett hat den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Damit kann der Regierungsentwurf nun an den Bundestag weitergeleitet werden. Ein Beschluss im Parlament ist aber erst Ende November vorgesehen. Der nun beschlossene Haushalt enthält auch das Wachstumspaket, bei dem es wie angekündigt auch um die steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen geht. Was vorab durchgesickert war, wird in einem offiziellen Dokument der Bundesregierung zur Wachstumsinitiative nun bestätigt: Für Unternehmen wird rückwirkend zum 1. Juli eine Sonderabschreibung für neu zugelassene vollelektrische und vergleichbare Nullemissionsfahrzeuge eingeführt, die die Anschaffung der betroffenen Fahrzeuge deutlich attraktiver macht. Die Sonder-Abschreibung gilt für Neuzulassungen bis Ende 2028.