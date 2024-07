Lucid stellt Modelljahrgang 2025 der E-Limousine Air ins Rampenlicht

Das US-Startup Lucid Motors überarbeitet seine Elektro-Limousine Air. Der neue Modelljahrgang 2025 soll eine „rekordverdächtige Energie-Effizienz“ bieten, wie das Unternehmen gestern mitgeteilt hat. Der neue Lucid Air Pure – also die Basisversion des bekannten Elektroautos mit der 84 Kilowattstunden großen Batterie – soll „das effizienteste und damit nachhaltigste Fahrzeug“ der Welt sein. Es kommt laut Lucid auf eine EPA-geschätzte Reichweite von 420 Meilen, was umgerechnet 676 Kilometer ergibt. Möglich machen soll das vor allem die serienmäßige Wärmepumpe. Letztere hatte Lucid zunächst in seinem Top-Modell Sapphire vorgestellt und verbaut sie nun für das Modelljahr 2025 in allen Versionen des Air. Die Elektro-Limousine soll dank dieser serienmäßigen und energiesparenden Wärmepumpe „eine hervorragende Reichweite auch bei kalten Temperaturen“, arbeitet Lucid heraus.

Als weitere Neuerung nennt Lucid für das Air-Update einen leistungsstarken Infotainment-Prozessor. Der neue Einstiegspreis des Air Pur wird im 2025er Jahrgang bei 69.900 US-Dollar liegen, umgerechnet wären das 64.120 Euro.

„Die für das Jahr 2025 in der gesamten Lucid Air-Reihe eingeführten Neuerungen festigen unsere Führungsposition“, wird Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid in der begleitenden Presseinfo zitiert. Der Lucid Air sei „die Verkörperung unseres unerbittlichen Optimierungsansatzes“, der es dem Air Pure ermögliche, „für jede Fahrt von A nach B weniger elektrische Energie zu verbrauchen als jedes andere Fahrzeug“, so die wenig zurückhaltende Einordnung von Rawlinson.

Schaut man sich die Grafiken von Lucid genauer an, so wird dieser Führungsanspruch bei der Energieeffizienz deutlich: Der Air Pure sei das das erste Elektroauto, das eine Reichweite von 5 Meilen pro Kilowattstunde Energie erreicht. Als Wettbewerb gibt Lucid für das Tesla Model S einen Wert von 4,02 Meilen Reichweite pro kWh und für den Mercedes EQS 3,25 Meilen/kWh an – so viel also zum Wettbewerbsumfeld, in dem sich Lucid positionieren möchte. In europäische Werte übersetzt, hieße das: Der Lucid Air Pure fährt mit einer Kilowattstunde aus der Batterie glatte acht Kilometer weit, wo das Tesla Model S nur 6,5 und der Mercedes EQS sogar nur 5,23 Kilometer schafft.

Bild: Lucid Motors Bild: Lucid Motors

Dass die serienmäßige Wärmepumpe nun auch in der Basisversion zum Einsatz kommt, hat seinen Grund vermutlich darin, dass die US-Firma ihren Absatz weiter steigern muss. Der US-amerikanische Elektroautobauer hat im zweiten Quartal immerhin 2.110 Elektroautos produziert und 2.394 ausgeliefert – und sich damit gegenüber dem ersten Quartal verbessert. Um das Jahresziel von 9.000 produzierten Fahrzeugen zu erreichen, muss Lucid aber noch weiter zulegen.

Doch zurück zum Modelljahrgang 2025: Alle Lucid Air Modelle erhalten eine neue Generation von Steuerungshardware – mit dreifacher Rechenleistung und dem doppelten Speicherplatz im Vergleich zur Vorgänger-Generation. Das soll für ein deutlich verbessertes und schnelleres Infotainment-Erlebnis im Fahrzeug sorgen.

Zudem werden alle Modelle – vom Air Pure bis zum Air Grand Touring – nun serienmäßig mit dem DreamDrive Premium ADAS (Advanced Driver Assistance System) ausgestattet, das unter anderem 3D Surround View Monitoring und eine Live-Anzeige des toten Winkels umfasst. In allen GT-Modellen wird zudem das serienmäßige Soundsystem SurrealSound Pro für besseren Klang verbessert.

Ab wann das neue Modelljahr des Air ausgeliefert wird, gibt Lucid nicht genau an. Auch was den Deutschland-Start der neuen Modelle angeht, gibt es noch keine Infos. Hierzulande geht es derzeit wie in den USA mit dem Basismodell Pure los, dafür werden 85.000 Euro aufgerufen. Daneben gibt es drei weitere Versionen.

lucidmotors.com