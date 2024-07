Lucid steigert Produktion und Auslieferungen

Für den Zeitraum Januar bis März hatte Lucid 1.728 produzierte und 1.967 ausgelieferte E-Autos vermeldet. Sprich: Die Produktion konnte Lucid im Vergleich zum Jahresauftakt um 382 Fahrzeuge oder um 22 Prozent steigern. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres (2.173 Fahrzeuge) ging die Produktion jedoch um 2,9 Prozent zurück.

Positiv ist aber, dass Lucid inzwischen seine Lagerbestände abbauen kann und mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat als im Q2 produziert wurden – und das im zweiten Quartal in Folge. Zuvor hatte das Unternehmen lange Zeit mehr Autos gebaut als ausgeliefert, was zu einem Überhang von mehreren Tausend Fahrzeugen geführt hat. Was aber negativ ist: Den Absatz konnte Lucid nur mit teils deutlichen Preisnachlässen ankurbeln.

Über die reinen Produktions- und Auslieferungszahlen hinaus äußert sich das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal sollen am 5. August vorgestellt werden, dann wird sich auch das Management genauer äußern. Klar ist aber schon, dass Lucid sich noch steigern muss, um das bisher geltende Jahresziel von 9.000 produzierten Fahrzeugen zu erreichen: Zum ersten Halbjahr hat Lucid 3.838 Fahrzeuge gebaut.

lucidmotors.com