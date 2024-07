Porsche bringt zwei neue Versionen des elektrischen Macan

Für den Vortrieb sorgt beim neuen Basismodell ausschließlich der aus dem Macan 4 bekannte Hinterachsmotor. Die neue RWD-Variante bietet eine Leistung von 250 kW (Overboost-Leistung bei Launch Control beträgt 265 kW) und ein maximales Drehmoment von 563 Nm (mit Launch Control). Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in nur 5,7 Sekunden. Der Macan 4 benötigt für den gleichen Spurt 5,2 Sekunden. Schluss mit lustig ist in beiden Fällen bei 220 km/h. Die WLTP-Reichweite des neuen Einsteigers in die elektrische Macan-Welt wird mit bis zu 641 Kilometer angeben. Zum Vergleich: Der Macan 4 und der Macan Turbo haben eine WLTP-Reichweite von bis zu 612 km bzw. 590 km. Man kann die neue Basisversion des E-SUV also auch als Long-Range-Modell bezeichnet.

Porsche spricht von einem Durchmesser bei der E-Maschine von 230 Millimeter und einer aktiven Länge von 150 Millimeter. Beim Macan 4 kommt der Heckmotor auf einen Durchmesser von 210 Millimeter, die aktive Länge beträgt 200 Millimeter. Für die stärkste Macan-Variante gibt der Sportwagenbauer 230 Millimeter Durchmesser und 210 Millimeter aktive Länge an – lesen Sie mehr dazu in unserem Hintergrundartikel. Alle drei Varianten nutzen jedoch den gleichen Vorderachsmotor. Für den neuen Macan 4S bedeutet dies eine Leistung von bis zu 330 kW (Overboost-Leistung bei Launch Control beträgt 380 kW) und ein maximales Drehmoment von 820 Nm (mit Launch Control). Der Stromer schafft den Sprint von null auf 100 km/h damit innerhalb von 4,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 240 km/h angegeben. Laut Porsche kommt der Macan 4S auf eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 606 km.

Wie die bereits erhältlichen Varianten verfügen auch der heckgetriebene Macan und der Macan 4S über einen 100-kWh-Akku (95 kWh netto), der mit 800 Volt arbeitet und mit bis zu 11 kW (AC) oder 270 kW (DC) geladen werden kann. Laut Porsche kann die Batterie „an einer geeigneten Schnellladesäule“ in etwa 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Das klingt nach Tempo!

Der neue Porsche Macan steht in Deutschland mit mindestens 80.700 Euro in der Preisliste. Der Macan 4S steigt mit 90.700 Euro schlappe 10.000 Euro höher ein.

Macan Macan 4 Macan 4S Macan Turbo Antrieb RWD AWD AWD AWD Leistung 250 kW 285 kW 330 kW 430 kW Leistung (Overboost bei Launch Control) 265 kW 300 kW 380 kW 470 Drehmoment (bei Launch Control) 563 Nm 650 Nm 820 Nm 1.130 Nm Höchstgeschwindigkeit 220 km/h 220 km/h 240 km/h 260 km/h WLTP -Reichweite 641 km 613 km 606 km 591 km Batteriekapazität (netto) 95 kWh 95 kWh 95 kWh 95 kWh Ladeleistung DC 270 kW 270 kW 270 kW 270 kW Ladezeit DC (10 bis 80 %) 21 min 21 min 21 min 21 min Preis 80.700 Euro 84.100 Euro 90.700 Euro 114.600 Euro

Im Mai hatte Porsche mit der Produktion des vollelektrischen Macan in Leipzig begonnen. Er ist der erste vollelektrische SUV des Automobilherstellers und das erste Fahrzeug, das auf der Premium Platform Electric (PPE) basiert.

