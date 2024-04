Vitesco und Sanden entwickeln Thermomanagement für E-Autos

Mit der Integration der kompletten Thermomanagementfunktionalität und ihrer Bestandteile in einem indirekten System ließen sich etliche Vorteile erschließen, darunter eine leichtere Anpassung, eine geringere Komplexität, eine vereinfachte Fahrzeugmontage sowie Kostenvorteile für Autohersteller, so Vitesco in einer Mitteilung. Zudem ließen sich rechtliche Vorschriften, wie etwa das kommende Verbot von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen in Europa erfüllen. Darüber hinaus vergrößere die neue Technologie die Reichweite von Batterie-elektrischen Fahrzeugen (BEV) bei niedrigen Temperaturen, ermögliche ein schnelles Laden und biete Klimakomfort im Innenraum, teilt Vitesco weiter mit.

„Das neue Thermomanagementsystem macht nicht nur das Heizen und Kühlen in BEVs nachhaltiger, es hilft auch, bei kaltem Wetter die Fahrzeugreichweite zu vergrößern. Gleichzeitig beabsichtigen wir signifikante Kostenvorteile zu erzielen, um die Wirtschaftlichkeit des Wärmemanagements zu erhöhen“, sagt Gerd Rösel, Leiter Innovation Electrification Solutions bei Vitesco Technologies.

Den Fahrzeugherstellern wird das integrierte Thermomanagementsystem eine vereinfachte Montage ermöglichen, weil ein großer Teil der heutigen Komplexität des Heizens und Kühlens in ein vorgefertigtes Modul integriert sein wird. „Ein ganzheitliches Thermomanagement ist der nachhaltigere Ansatz. Deshalb entwickeln wir zusammen mit Sanden eine ‚grüne‘ Technologie, welche auch das natürliche Kältemittel Propan unterstützen wird“, so Rösel weiter.

Vitesco Technologies wurde 2021 aus der Continental AG ausgegliedert und steht kurz vor der Fusion mit Schaeffler. Mit dem Zusammenschluss entsteht einer der zehn größten Automobilzulieferer weltweit. Das fusionierte Unternehmen soll auf 25 Milliarden Euro Jahresumsatz kommen, in weltweit 100 Werken produzieren und 120 000 Mitarbeiter beschäftigen.

vitesco-technologies.com