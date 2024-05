Nissan bringt Townstar Evalia EV auch als Siebensitzer

Der Antrieb mit 90 kW Leistung und 45-kWh-Batterie bleibt unverändert, die WLTP-Reichweite des Townstar Evalia EV gibt Nissan mit bis zu 265 Kilometern an. Beim Kastenwagen sind im WLTP-Test bis zu 300 Kilometer möglich, da dieser mit einem leeren Laderaum gemessen wird und nicht mit den zusätzlichen Sitzen und mehr Ausstattung an Bord. Das AC-Laden erfolgt mit 22 kW, das DC-Laden wegen der Renault-Technik per CCS und nicht mehr per CHAdeMO. Mit bis zu 80 kW kann die Batterie in 37 Minuten von 15 auf 80 Prozent geladen werden. Der Townstar EV basiert anders als sein Vorgänger e-NV200 nicht mehr auf einer Nissan-Plattform, sondern teilt sich die Technik mit dem Renault Kangoo.

Anders als die Gewerbekunden-Version ist der Evalia für Privatkunden nur mit dem längeren Radstand erhältlich – und mit fünf oder optional sieben Sitzplätzen. Jeder der Rücksitze kann einzeln umgeklappt oder sogar entfernt werden, um den Evalia von einem Siebensitzer in einen Fünfsitzer oder sogar in einen Zweisitzer mit bis zu 3.750 Litern Laderaum zu verwandeln.

Die breiten Schiebetüren hinten sollen den Zugang zu den Sitzen in den Reihen zwei und drei „einfacher denn je machen“, so Nissan. „Ganz gleich, ob es darum geht, den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf zu packen, wichtige Geschäftslieferungen einzuladen oder die Kinder auf dem Schulweg rein und raus zu bringen – der Evalia maximiert den Platz, um alltägliche Aufgaben ein wenig zu erleichtern“, heißt es in der Mitteilung.

Bild: Nissan Bild: Nissan Bild: Nissan Bild: Nissan

Ab Werk ist der Evalia mit dem „Nissan Intelligent Around View Monitor“ ausgestattet, einem Totwinkelwarner und einem intelligenten Notbrems-Assistenten. Sicherheitsfunktionen zur Unterstützung der Leistung des Fahrers, einschließlich Müdigkeitswarnungen, Reifendrucküberwachung, Spurhalteassistent, Parksensoren vorne und hinten sowie die E-Call-Funktionalität sind ebenfalls an Bord.

Die Preise für den Townstar Evalia EV sind noch nicht bekannt. Der Kastenwagen startet allerdings schon bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 40.162 Euro – der Evalia dürfte etwas teurer werden.

nissannews.com