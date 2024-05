Neuer E-Bus-Auftrag für Solaris aus Polen

Die Auslieferung ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant, wie Solaris mitteilt. Ab dann sollen die zehn Elektrobusse in der Flotte der Stadtwerke Suwałki eingesetzt werden, einer Stadt mit knapp 70.000 Einwohnern im Nordosten Polens.

Beim Urbino 12 electric handelt es sich um das beliebteste Modell von Solaris, einen zwölf Meter langen Solobus mit Elektroantrieb – diese Größenklasse wird häufig in Europa im Stadtverkehr eingesetzt. Anders ist das bei dem ebenfalls bestellten Urbino 9 LE electric (LE steht für Low Entry): Diese neun Meter langen Midibusse sind nicht in allen Ländern gefragt, wobei Solaris in seiner Mitteilung „insbesondere in Polen und Deutschland wachsendes Marktinteresse“ bei dem Neun-Meter-Modell festgestellt hat.

Unabhängig von der Länge der Karosserie sind die Busse für Suwałki mit einem zentralen Elektromotor und 300 kWh großen Batterien ausgestattet. Diese Batteriekapazität soll für den geplanten Tageseinsatz ausreichen, geladen wird nachts im Depot an den ebenfalls bestelten Ladestationen. Im Innenraum verfügen die Busse über ein Videoüberwachungssystem, ein dynamisches Fahrgastinformationssystem und ein Fahrgastzählsystem. Die Klimaanlage mit Wärmepumpe soll der Region helfen, mit den rauen Witterungsbedingungen zurechtzukommen: „Zusätzlich werden die Busse mit einer CNG-betriebenen Heizung ausgestattet, die in Suwałki zum Einsatz kommt, um die Batterielebensdauer im Winter zu verlängern.“ sagt Krzysztof Musiał, Vertriebsleiter bei Solaris Bus & Coach, bei der Vertragsunterzeichnung.

