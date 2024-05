Containerströme im Hafen von Dubai werden elektrifiziert

Jebel Ali ist der zehntgrößte Hafen der Welt. Dort soll künftig die Technologie von Einride zum Einsatz kommen. Kern dabei, ist die Einride-Software zur Steuerung einer großen Flotte schwerer Elektrofahrzeuge und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur. Auch Pilotprojekte für autonomes Fahren soll es geben. Die Zusammenarbeit soll die Containerströme zwischen den Terminals im Jebel Ali Port elektrifizieren und so die Effizienz und Nachhaltigkeit im Hafen verbessern. Dies werde der größte Einsatz von elektrischer Mobilität für Güter im Nahen Osten sein, heißt es einer begleitenden Mitteilung. Das System ist für den Betrieb rund um die Uhr ausgelegt.

Bereits Ende 2024 soll die Partnerschaft 1.600 Containerbewegungen pro Tag umfassen. Dabei soll eine Flotte von 100 vernetzten Elektro-Lkw zum Einsatz kommen, die über Einride Saga, das digitale Betriebssystem von Einride zur Analyse, Optimierung und Maximierung der Effizienz des elektrischen und autonomen Straßengüterverkehrs, gesteuert werden. Ein Pilotprojekt für autonomes Fahren ist für 2025 geplant.

„Einride und DP World treiben einen Paradigmenwechsel in der Landschaft der Frachtmobilität im Nahen Osten voran. Unsere Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation, indem wir die Expertise von Einride in den Bereichen Elektrifizierung und autonome Technologie mit der globalen Marktführerschaft für Logistik von DP World zusammenführen“, sagte Robert Falck, CEO und Gründer von Einride. „Durch die Neugestaltung des Containertransports im Hafen von Jebel Ali wollen wir einen neuen Standard für nachhaltige Transportpraktiken setzen und die CO2-Emissionen deutlich reduzieren. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie effektiv es ist, visionäre Ideale mit entschlossenem Handeln zu verbinden, um den Weg für eine widerstandsfähigere Zukunft zu ebnen.“

„DP World setzt sich dafür ein, den Handel intelligenter, schneller und nachhaltiger zu machen, und unsere neue Partnerschaft mit Einride passt perfekt zu unserer Vision“, sagte Abdulla Bin Damithan, CEO und Managing Director von DP World GCC. „Wir haben bereits bedeutende Fortschritte bei der Elektrifizierung und Automatisierung unserer Terminals im Hafen von Jebel Ali gemacht, und durch den Einsatz der Spitzentechnologie von Einride können wir dies auf die nächste Stufe heben. Unsere Partnerschaft wird die betriebliche Effizienz steigern, den Terminalbetrieb weiter dekarbonisieren und den Weg für umweltfreundlichere Praktiken in der Logistikbranche ebnen.“

Die Zusammenarbeit ist integraler Bestandteil einer umfassenderen Initiative von Einride mit der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate, die die Region auf dem Weg zu einer nachhaltigen Schifffahrt vorantreibt. Das Ökosystem von Einride, das elektrische und autonome Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und transformative Technologie umfasst, soll „in großem Umfang im gesamten Falcon Rise-Netz eingesetzt werden und einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und effizienteren Zukunft der Schifffahrt darstellen“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

einride.tech