RWTH-Lehrstuhl PEM kooperiert mit chinesischem Anlagenbauer HYNN

Um mit dem PEM-Lehrstuhl zusammenzuarbeiten, betreibt HYNN, ein Spezialist für die Nachbearbeitung in der Elektrofahrzeug-Batteriezellfertigung, künftig einen Standort am Aachener PEM-Hauptsitz Avantis an der deutsch-niederländischen Grenze. Dort sollen die Produktentwicklung und das Prototypen-Testing für unterschiedliche Formieranlagen und vergleichbare Maschinen aus der Batteriezellfertigung vorangetrieben werden. „Die Formierung ist als einer der langwierigsten und energieintensivsten Prozessschritte noch eine der größten Herausforderungen in der industriellen Produktion der Lithium-Ionen-Batterie“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker.

Die Zusammenarbeit soll unter anderem Ideen für Forschungsanträge und deren Umsetzung hervorbringen. Dazu will HYNN am Lehrstuhl PEM künftig prototypische und industrialisierte Anlagen zur Verfügung stellen, die auch in der Lehre genutzt werden sollen, um Studierenden Inhalte aus der Theorie näherzubringen und ihnen praxisnahe Abschlussarbeiten und Lehrmodule anbieten zu können.

Außerdem will PEM seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Bielefelder Maschinenbau-Spezialist BST ausbauen. Das Augenmerk liegt dabei auf innovative Prozesstechnologien im Rahmen der Produktion von Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. Dafür haben beide Partner eine Absichtserklärung zu mehreren Projektbereichen unterzeichnet.

„Die Industrialisierung der Produktion ist eine der großen Aufgaben für eine flächendeckende Etablierung von Batterie- und Brennstoffzellentechnologien“, sagt PEM-Leiter Professor Achim Kampker. Aus diesem Grund wollen die beiden Partner sich gemeinsam unterschiedlichen Entwicklungsaspekten widmen, beispielsweise der potenziellen Übertragbarkeit von Innovationen aus der Batteriefertigung auf die Brennstoffzellenproduktion und der Industrialisierung von „Smart Data“-Ansätzen. Auch mit Blick auf Teilprozesse in der Trocknung von Batterie-Elektroden, auf bestimmte Parameter in der Brennstoffzellen- und Elektrolyseurproduktion sowie auf alternative Membranmaterialen und deren Beschichtung könnten die Partner künftig zusammenarbeiten.

Beide Partner kooperieren bereits seit 2017 in unterschiedlichen Bereichen. So engagierten sich die beiden Akteure etwa im gemeinsamen Industrie-Workshop „Fit4E-Mobility“, bei der Installation einer Bahnlaufregelung im PEM-Elektromobilitätslabor „eLab“ der RWTH Aachen und in einem Konsortialprojekt mit BMW zum Thema „Industrialisierung Brennstoffzelle“. Seit 2022 kooperieren PEM und BST außerdem mit der „Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB“ in Münster und mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Batterieproduktion (VDMA).

