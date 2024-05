Hinweise deuten auf ersten Xiaomi-SUV bereits Ende 2024

Der Xiaomi SU7 ist das erste Auto des chinesischen Smartphone-Riesen und hat in etwa die Größe des Porsche Taycan und des Tesla Model S – ist aber erschwinglicher. Es hat in weniger als einem Monat nach seiner Markteinführung in China mehr als 75.000 bestätigte Bestellungen erhalten. Durch den frühen Erfolg beflügelt, plant Xiaomi, sein zweites Modell, einen elektrischen Geländewagen, schnell folgen zu lassen.

Bereits Ende März, einen Tag nachdem Xiaomi den SU7 zu einem Startpreis von 215.900 Yuan (ca. 27.600 Euro) auf den Markt gebracht hatte, veröffentlichte Blue Whale Finance einen Bericht, in dem es hieß, dass das Unternehmen bis Ende 2024 einen SUV auf den Markt bringen könnte. Der Bericht stützte sich auf Insider-Quellen, allerdings hat Xiaomi selbst noch keine solche Ankündigung getätigt.

Am 24. April berichtete dann das Portal 36 Krypton unter Berufung auf eine Xiaomi nahestehende Quelle, dass der SU7 einige Mängel aufweise, die das Unternehmen bei nachfolgenden SUV-Modellen nicht wiederholen wolle. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass einige Kunden Qualitätsprobleme mit den ersten Produktionseinheiten des SU7 hatten. Ein Exemplar in Aqua Blue soll etwa nach nur 39 Kilometern kaputt gegangen sein, wie das Portal Autohome vergangene Woche schrieb. Vor zwei Tagen legte „Autohome“ mit einem weiteren Bericht nach, demzufolge es auch Probleme mit den Bremsen des Fahrzeugs geben soll.

Ein drittes Xiaomi-Elektroauto soll dann nochmals erschwinglicher werden und anfangs etwa 150.000 Yuan (ca. 19.200 Euro) kosten, wie aus dem Bericht von 36 Krypton hervorgeht. Xiaomi habe „viel höhere Erwartungen an die Verkaufszahlen seines dritten Modells“, heißt es. Wenn man sich den Trend unter den chinesischen E-Automarken ansieht, wäre es nicht überraschend, wenn das dritte Modell ein Mittelklassemodell wäre, möglicherweise eine Limousine mit Fokus auf Reichweite und Effizienz wie der Nio ET5 oder das Tesla Model 3.

Autor: Sagar Parikh