Astara weitet Vertriebsnetz für E-Kabinenroller Microlino aus

Der Microlino ist bekanntlich ein elektrischer Zweisitzer der L7e-Klasse und misst 2.519 x 1.473 x 1.501 Millimeter. Im Februar stellte das Schweizer Unternehmen Micro Mobility Systems dem Elektro-Kabinenroller mit dem Microlino Lite zudem eine L6e-Variante zur Seite. Also eine nochmals Leistungs-abgespeckte Variante, die in Deutschland bereits 15-Jährige fahren dürften.

Zu kaufen sind die Fahrzeuge in Deutschland online oder über ein Händlernetz. Importeur Astara gibt bekannt, dass die Abdeckung an Verkaufs- und Servicefilialen dieses Jahr zunehmen soll, damit Kunden „in Ergänzung zu den Online-Vertriebsaktivitäten von Beratung und Verkauf vor Ort profitieren können“. Von rund 40 Standorten bei 18 Partnern soll das Netz bis Ende 2024 auf 50 wachsen. „Nach der Umstellung vom Agentur- auf das Handelsmodell setzt Microlino dabei vorwiegend auf große und etablierte Autohausgruppen aus dem Premium-Segment, um fachgerechte und effiziente Strukturen aufzubauen“, heißt es. Genannt werden in einer und per E-Mail vorliegenden Mitteilung beispielsweise die Weller-Gruppe mit ihren Autohäusern B&K und AutoWeller in Norddeutschland, Riller & Schnauk in Berlin, die nordrhein-westfälische Senger-Gruppe sowie Ebert Automobile aus dem baden-württembergischen Weinheim.

„Mit dem Auf- und Ausbau unseres Vertriebsnetzes reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach dem Microlino: Gerade in Metropolregionen und Ballungsgebieten – dem natürlichen Habitat unseres Cityflitzers – wollen wir eine kompetente und zuverlässige Kundenbetreuung sicherstellen, um noch mehr Kunden vom alternativen Mobilitätskonzept zu überzeugen“, erklärt Stefan Krause, Managing Director für Microlino in Deutschland.

