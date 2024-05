VW-Tochter Elli startet dynamischen Stromtarif

Der neue Tarif nennt sich Volkswagen Naturstrom Flex und hat neben einem festen monatlichen Grundpreis, der unter anderem die Kosten für Steuern und Netzentgelte beinhaltet, einen variablen Bestandteil, der an die Preisentwicklung der Strombörse gekoppelt ist. Dafür hat die Volkswagen-Konzerntochter Elli seit Juli vergangenen Jahres die Lizenz zum Handel an der Epex Spot.

„Unser neues Stromprodukt ist eine bedeutende Abkehr von starren Festpreistarifen und markiert den Eintritt von Volkswagen in den Markt für dynamische Preisgestaltung“, sagt Giovanni Palazzo, CEO Elli. „Die Kunden können informierte Entscheidungen über ihren Energiebedarf treffen und bei ihren Stromausgaben sparen, indem sie beispielsweise das E-Fahrzeug zu Hause nicht direkt nach der Arbeit, sondern zu einer günstigeren Tageszeit laden. Wir wollen die Energie- und Mobilitätswende zu Hause ermöglichen – mit einem intelligenten Volkswagen-Ökosystem aus Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und Stromtarif aus einer Hand.“

In Verbindung mit einem Smart Meter kann der Kunde des Volkswagen Naturstrom Flex den eigenen Stromverbrauch automatisch in Stunden verschieben, in denen die Energiepreise niedriger sind. Um die intelligente Energie- und Ladeproduktpalette von Elli zu komplettieren, wird die VW-Tochter zeitnah eine neue Generation seiner Wallbox auf den Markt bringen, die das marktpreisoptimierte Laden des E-Fahrzeugs noch effizienter und komfortabler ermöglicht, indem sie den Stromverbrauch optimal steuert und sich nahtlos in den dynamischen Volkswagen Naturstrom Flex Tarif integriert.

„Wir freuen uns, dass Elli für den neuen Stromtarif Naturstrom Flex die hochwertigen Großhandelspreisindizes der Epex Spot nutzt. Stromkundinnen und -kunden können somit ihren Stromverbrauch entlang der Epex-Spot-Großhandelspreise optimieren. Dies ist ein weiterer Beitrag, den Stromhandel und Automobilindustrie, bzw. konkret Epex Spot und Elli, leisten, um die Energiewende gemeinsam voranzubringen“, sagt Kora Töpfer, Head of German Public & Regulatory Affairs an der Epex Spot.

Durch die Verschiebung des Strombezugs einer Vielzahl von Elektrofahrzeugen wird es in Zukunft möglich sein, das Abregeln von überschüssiger Energie aus Wind- und PV-Anlagen in Teilen zu verhindern, erläutert Elli in einer Pressemitteilung. Dies führe nicht nur zu geringeren Stromkosten für Besitzer von Elektroautos, sondern habe einen positiven Effekt für alle Haushalte innerhalb Deutschlands. Hintergrund ist, dass mit jeder Abregelung eine Entschädigung gezahlt werden muss, die im Nachhinein auf die allgemeinen Stromkosten umgelegt wird. Somit stellt der Volkswagen Naturstrom Flex Tarif ein wichtiges Instrument dar, um die Akzeptanz und den Fortschritt der Energiewende zu fördern.

