Maltas Behörden erhalten 250 E-Fahrzeuge

Details zu den Elektrofahrzeugen wurden nicht bekannt gegeben. Die Regierung der Mittelmeerinsel hatte die Beschaffung von 250 neuen Stromern für die eigene Flotte Anfang 2023 ausgeschrieben und in vier Lose für 194 Fünf-Personen-Pkw, 30 Acht-Personen-Fahrzeuge, 16 kleine Nutzfahrzeuge sowie zehn große Nutzfahrzeuge aufgeteilt.

Schon seinerzeit kündigte die Regierung an, mit dem „ehrgeizigen“ Projekt nicht nur Verbrenner im eigenen Fuhrpark durch E-Autos ersetzen, sondern auch den Fuhrpark an sich verkleinern zu wollen. Durch ein neues Carsharing-Konzept, das in den Ministerien eingeführt wird, soll die Auslastung der Fahrzeuge erhöht werden, um den positiven Umweltnutzen zu maximieren.



