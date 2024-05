DHL nimmt EV-Kompetenzzentrum in China in Betrieb

Die Anlage in Shanghai ist auf die „nahtlose und integrierte End-to-End-Logistik für Elektrofahrzeuge spezialisiert“, darunter Batterien, Elektromotoren, Ladeinfrastruktur und mehr. Mit dem Zentrum will DHL wiederum seine eigenen Kunden dabei unterstützen, ihre Präsenz vor Ort auszubauen. Es ist das erste EV-Kompetenzzentrum des Logistikkonzerns in China nach Standorten u.a. in Indonesien, Mexiko, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien.

Die Services, die DHL seinen Kunden mit dem neuen EV-Kompetenzzentrum anbieten kann, umfassen etwa die Inlandsabholung mit zertifiziertem Transportservice für den Export von/zu verschiedenen Standorten in China oder auch eine zertifizierte, EV-konforme Lagerung der Komponenten und Fahrzeuge. Hierfür wurde das Personal für das Handling der Batterien und Gefahrgüter geschult. Ergänzt wird der Standort Shanghai um Lager in verschiedenen Provinzen, die laut der Mitteilung das Be- und Entladen von Lithiumbatterien sowie die Käuferkonsolidierung für den Export übernehmen können.

Der Bedarf nach derartigen Transport-Dienstleistungen ist mit dem Wachstum der Elektromobilität entstanden. Das stelle auch die Fahrzeughersteller vor Herausforderungen, „wie etwa die Notwendigkeit strategischer Lagerlösungen am Ursprungsort und am Bestimmungsort, um die zunehmenden Batterielieferungen bewältigen zu können. Da Batterien zudem als Gefahrgut eingestuft werden, müssen strenge Sicherheits- und behördliche Vorschriften beachtet werden“, so DHL.

„Als Batterie-Großmacht ist China die Heimat von sechs der zehn größten Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien und liefert fast 60 Prozent der weltweiten Batteriezellen. Unser tiefes Verständnis der logistischen Komplexitäten der Elektrofahrzeugbranche, gepaart mit unserem ausgedehnten globalen Netzwerk, versetzt uns in die Lage, dieses nächste Kapitel der internationalen Expansion für chinesische Elektrofahrzeugunternehmen zu unterstützen“, sagt Niki Frank, CEO von DHL Global Forwarding APAC. „Mit dem Shanghai EV Center of Excellence wollen wir der bevorzugte Partner für Kunden sein, die internationales Geschäftswachstum anstreben.“

Dongming Wu, CEO von DHL Express China, ergänzt: „Um das Wachstum chinesischer Elektroautohersteller bei ihrer globalen Expansion zu unterstützen, ist ein komplettes Ökosystem erforderlich. Als weltweit führendes Logistikunternehmen verfügen wir über umfassende Kenntnisse der Handelspolitik und Zollbestimmungen verschiedener Länder. Von Dokumenten über Teile bis hin zu Rohstoffen ist DHL in der Lage, Branchenakteuren in China stabile und zuverlässige Logistikunterstützung zu bieten, damit sie den Auslandsmarkt erschließen und Chinas Position im globalen Elektroautosektor stärken können.“

