Impact Report 2023: Tesla streicht das Verkaufsziel für 2030

Das oft wiederholte Ziel war, bis 2030 jährlich 20 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen. Damit hätte Tesla – gemessen an den heutigen Zahlen – in nur wenigen Jahren mehr Autos verkaufen wollen als Volkswagen und Toyota zusammen. Tesla hat zwar eine enorme und in dieser Form noch nie dagewesene Entwicklung beim Absatz hingelegt und ist innerhalb nur weniger Jahre von einem kleinen Nischen-Autobauer zu einem etablierten Hersteller auf dem Absatz-Niveau von Audi geworden. Das 2020 öffentlich gemachte Ziel für das Ende des Jahrzehnts galt aber schon damals als extrem ambitioniert.

„Unser Ziel ist es, bis 2030 jährlich 20 Millionen Fahrzeuge zu bauen und auszuliefern“, hatte Elon Musk angegeben. „Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir unsere Produkte zugänglicher machen.“

Das Absatzziel für 2030 wurde stets im Tesla-Nachhaltigkeitsbericht genannt, auch noch in der Ausgabe für das Jahr 2022. In den Geschäftsberichten war die Rede davon, den Absatz mittelfristig jedes Jahr um 50 Prozent zu steigern. Für 2023 konnte dieses Ziel nicht mehr ganz erreicht werden, der Absatz legte „nur“ um 38 Prozent zu. Dennoch hat Tesla mit 1,81 Millionen Einheiten in 2023 das beste Ergebnis der Firmengeschichte erzielt.

Die Nachrichtenagentur Reuters vermutet, dass hinter dem gestrichenen Absatzziel für 2030 der jüngste Strategieschwenk bei Tesla steht: Elon Musk hat den Fokus weg vom reinen Volumen-Wachstum hin zum autonomen Fahren gelegt. Es halten sich seit Monaten Gerüchte, dass Tesla die Entwicklung des volumenträchtigen Kompaktmodells auf Eis gelegt hat und stattdessen ein auf das autonome Fahren ausgelegtes Fahrzeug vorstellen wird. Am 8. August will Tesla Details zu diesem Fahrzeug nennen.

Was auch bei dem potenziellen Robotaxi gesetzt ist, ist der elektrische Antrieb. In dem Impact Report rechnet Tesla vor, dass jedes ausgelieferte Fahrzeug der Marke über seine Nutzungsdauer 51 Tonnen CO2-Äquivalente einspart – inklusive der Emissionen aus der Produktion.

