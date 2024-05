Volvo bringt den EX30 auch in China auf den Markt

Der EX30 wird in Zhangjiakou (Provinz Hebei) hergestellt und ist in einer Preisspanne von 200.800 Yuan (25.657 Euro) bis 255.800 Yuan (32.685 Euro) im chinesischen Handel erhältlich. Trotz seiner geringen Abmessungen bietet der Volvo EX30 ein starkes und selbstbewusstes Äußeres, das Anleihen beim deutlich größeren und viel teureren Volvo EX90 nimmt. Die neu gestalteten Thor’s-Hammer-Scheinwerfer, die 19-Zoll-Leichtmetallräder, die schlanke Gürtellinie, die kurze Heckscheibe und die technisch anmutenden, geteilten, vertikalen Rückleuchten lassen ihn smart, sportlich und elegant erscheinen. Er ist in fünf „von der Natur inspirierten“ Farben erhältlich: Fluorite Yellow, Sea Cloud Blue, Mist Gray, Crystal White und Agate Black.

Innen entspricht der EX30 für China dem in Europa vertriebenen Modell (hier unser Fahrbericht). Der EX30 hat ein elegant gestaltetes Armaturenbrett mit nachhaltigen und recycelten Materialien. Je nach Lackierung kann der Kunde den Innenraum in den Farben Zinc Gray, Acacia Blue, Pine Green oder Fog Blue wählen. Ein Kombiinstrument gibt es hier nicht, das Infotainmentsystem ist eine umfassende Einheit, die über einen eleganten 12,3-Zoll-Touchscreen im Hochformat gesteuert wird.

Beim Antrieb bietet Volvo drei Varianten: Den Heckantrieb mit der Standard-Batterie, Heckantrieb mit Long-Range-Batterie und das Twin-Motor-Modell mit Allradantrieb und der großen Batterie. Alle drei Varianten haben die gleiche, elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Andere Parameter variieren jedoch je nach der Kombination aus Antriebsstrang und Batteriepaket.

Die Basisvarianten verwenden nur einen Motor, der 200 kW Leistung und 343 Nm Drehmoment bietet. Die erste Variante verfügt über ein 49-kWh-LFP-Batteriepaket, die zweite über ein 66-kWh-NMC-Batteriepaket. Während der EX30 mit Heckantrieb in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und eine CLTC-Reichweite von 410 Kilometern hat, benötigt der EX30 mit Heckantrieb und Langstreckenantrieb 5,3 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h und kann mit einer vollen Ladung 590 Kilometer weit fahren, ebenfalls gemäß CLTC.

Die Hochleistungsvariante des EX30 mit Zweimotoren-Allradantrieb arbeitet, wie der Name schon sagt, mit zwei Motoren, wobei das zusätzliche Aggregat die Vorderräder antreibt. Mit 315 kW und 543 Nm Drehmoment braucht er nur 3,6 Sekunden, um aus dem Stand auf 100 km/h zu beschleunigen. Das Batteriepaket ist das gleiche 66-kWh-NMC-Batteriepaket wie bei der mittleren Variante und ermöglicht laut CLTC eine Reichweite von 540 Kilometern zwischen den Ladestopps.

Das 49-kWh-LFP-Batteriepaket benötigt sechs Stunden für einen vollständigen Ladevorgang mit einem 11-kW-Wechselstrom-Ladegerät, während die 66-kWh-NMC-Einheit acht Stunden für denselben Vorgang benötigt. Mit einem 175-kW-Gleichstrom-Schnellladegerät ist es möglich, von zehn auf 80 Prozent Ladestand in nur 26 Minuten im ersten Fall und 28 Minuten im zweiten Fall zu kommen.

Bei der Bekanntgabe seiner Ergebnisse für das erste Quartal 2024 im April sagte Volvo Cars, dass der EX30 bis Ende dieses Jahres in mehr als 90 Ländern erhältlich sein wird. Das in Europa ausgelieferte Modell wird derzeit ebenfalls noch in Zhangjiakou gebaut. Im Jahr 2025 wird das Unternehmen seine Produktion auf das Werk in Gent (Belgien) ausweiten, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.Die belgische Produktion wird die europäischen Länder und auch andere globale Märkte beliefern.

Autor: Sagar Parikh